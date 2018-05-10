"ياهو" تدخل سوق تطبيقات المراسلة الفورية… لتنافس واتسآب وماسنجر

كان عدد مستخدمي تطبيقات المراسلة الفورية حول العالم قد تجاوز أكثر من 5 مليارات مستخدم نشط شهريًا العام الماضي، وتستحوذ التطبيقات التابعة لشركة "فيسبوك" (واتسآب وفيسبوك ماسنجر)على ملياري مستخدم وحدها.

ويسمي تطبيق ياهو الجديد Squirrel، ومصمم للعمل على هواتف iOS وأندرويد، بحسب موقع Techcrunch المختص في أخبار التقنية.

مميزات التطبيق

يركز التطبيق بشكل خاص على الأصدقاء والعائلة ومجموعات العمل التي ترغب في تبادل الرسائل ومشاركة الصور والوسائط الأخرى.

والشيء المختلف في تطبيق "ياهو" أنه لا يسمح بالدخول إلى المجموعات إلا عن طريق الدعوة فقط. أي أن المستخدم يدعو الأشخاص الذين لديهم رابط، ولا يكون هناك حاجة إلى استخدام جهات الاتصال الخاصة كجزء من عملية اختيار أعضاء المجموعة الجدد.

"ياهو" تؤكد ملكية التطبيق

وكان موقع AndroidPolice المختص بأخبار التقنية أول من اكتشف وجود التطبيق.

Yahoo is testing Squirrel, an invite-only group messaging app https://t.co/gcUA8HnYBc pic.twitter.com/IqLojxB2uy — Jo Wells (@smartecky) May 10, 2018

ومن جانبها أكدت شركة Oath التابعة لياهو Yahoo، أن التطبيق حاليا في وضع الاختبار.

وقال متحدث عن الشركة:

نبحث دائمًا عن طرق إبداعية لإضافة قيمة إلى حياة أعضائنا". وأضاف: "نعمل عن كثب وبشكل متكرر لاختبار أفكار منتجات جديدة تعتمد على الأبحاث ودراسة متطلبات السوق. نجري حاليًا تجربة تطبيق مراسلة جديد يركز على تحسين تواصل المجموعات في الحياة اليومية.

يذكر أن شركة "ياهو" كانت قد أطلقت تطبيق Yahoo Messenger، لأول مرة منذ 20 عامًا، عام 1998، وكان أحد أوائل العوامل المحركة القائدة في مجال الرسائل الفورية.