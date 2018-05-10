مسلسل محمد هنيدي "أرض النفاق" لن يرى النور في رمضان

في مفاجأة مدوية، أعلن الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي، عدم عرض مسلسله التلفزيوني الجديد "أرض النفاق" خلال شهر رمضان.

وكان المسلسل سيذاع عبر قناتي "أون تي في" المصرية، وقناة "SBC" السعودية، والتي سينطلق بثها مع أول أيام رمضان.

© Photo / Facebook/ ArdElnefaqSeries القصة الكاملة لمنع إعلامي مصري من الظهور على دراما رمضان في السعودية

وأذاع هنيدي النبأ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الخميس 10 مايو/ أيار الجاري، إذ غرد لمتابعيه: "آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي "أرض النفاق" لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة "أون تي في".

وتابع: "كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح إن القناة كان ليها رأي تاني، ومش عارف هكمل تصوير، ولا لأ، ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد وأشوفكوا على خير".

آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في.. كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح ان القناة كان ليها رأي تاني ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ.ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد واشوفكوا على خير — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 10, 2018

وعبر عدد من المغردين عن صدمتهم من عدم إذاعة مسلسل محمد هنيدي في رمضان:

وصاحب مسلسل "أرض النفاق" أزمة، متعلقة بعدم عرضه على قنوات التلفزيون السعودي، لكون أن أحد أبطاله، وهو إعلامي مصري، هاجم المملكة العربية السعودية.

وكان رئيس هيئة التلفزيون السعودي داود الشريان، أكد في تصريح سابق له، بأنه رفض التعاقد على شراء مسلسل "أرض النفاق"، وأكد أنه لن يظهر شخص على قنواتهم يسيء للمملكة العربية السعودية، في إشارة إلى إبراهيم عيسى.

وأشارت تقارير إلى أنه من أجل حل المشكلة، سيتم عرض نسختين من المسلسل، الأولى هي النسخة الأصلية على القنوات المصرية، أما الثانية فستعرض على القنوات السعودية، ولكن بعد الاستعانة بممثل آخر بدلا من الممثل المهاجم للسعودية.

ومسلسل "أرض النفاق" مستوحى عن فيلم كلاسيكي من إنتاج ستينيات القرن الماضي، بذات الاسم، من بطولة فؤاد المهندس، وهو مقتبس عن رواية للأديب المصري الراحل يوسف السباعي.

ويشارك في بطولة مسلسل "أرض النفاق" هنا شيحة، ونجوى فؤاد، وليلى عز العرب، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل، حول اكتشاف بطل المسلسل "مسعود" المغلوب على أمره أمام زوجته، لمتجر يبيع حبوبا تكسب الفرد الكثير من السلوكيات، ومنها الشجاعة والنفاق.