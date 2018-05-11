الزفاف الملكي سيرفع استهلاك الكهرباء في بريطانيا

© REUTERS / Alexi Lubomirski/Pool كيف سينعش زفاف الأمير هاري وميغان ماركل اقتصاد بريطانيا

وقالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية، التي تدير شبكة الكهرباء في بريطانيا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تحدث ظاهرة الاستخدام المكثف للتلفزيون ونرى زيادة في الطلب على (الكهرباء) عند بث مراحل مهمة من حدث ما"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وفي يوم الحفل، من المتوقع أن تبلغ أعلى زيادة في الطلب 1200 ميغاوات، فور انتهاء مراسم الزفاف، مع تشغيل نحو 480 ألف غلاية كهربائية في نفس الوقت. لكن من غير المتوقع أن يتسبب ذلك في مشكلة بشبكة الكهرباء.

وقالت المتحدثة: "خلال الزفاف الملكي للأمير وليام وكيت ميدلتون في 2011 شهدنا زيادة في الاستهلاك بلغت 760 ميغاوات…".