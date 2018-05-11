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19:24 11 مايو/ أيار 2018
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    المطرب بوب مارلي

    في ذكرى وفاة بوب مارلي... سر جدائله الطويلة وأسرته تطرح حشيشا "قانونيا" باسمه

    © AP Photo / Langevin
    منوعات
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    يحتفل محبو نجم موسيقى البوب الأمريكية، بوب مارلي، اليوم 11 مايو/ أيار، بمرور 37 عاما على وفاته، والذي نال شهرة عالمية واسعة من نشر موسيقاه لرسائل عن الحب بمعناه الشمولي والحرية، وكذلك كونه من أبرز المشاهير المدمنين لمخدر الحشيش.

    إليكم أغرب 6 حقائق عن المطرب الراحل، الذي تنحدر أصوله من جامايكا:

    امتلك موهبة فريدة في سن الرابعة

    مع بلوغه سن الرابعة، امتلك بوب مارلي موهبة قراءة أوراق النخيل، وهي من الطرق الشهيرة لمعرفة مستقبل الإنسان ومصيره.

    وترك بوب مارلي المدرسة في سن مبكر، وعمل في ورشة لحام بعدما عاش مع والدته حياة فقيرة في عاصمة جامايكا كينجستون، وخاصة بعد ترك والده للأسرة وانفصاله عن والدته، التى تزوجت مجددا وانتقلت إلى ولاية ديلاوير الأمريكية ورحل مارلي معها بعد ذلك، باحثا عن وظيفة مع زوجته ريتا التى تزوجها قبل سفره في 10 فبراير 1966، ثم عاشا معا هناك، وحاول كسب رزقه من وظيقته كعامل نظافة في فندق دوبونت وكان يمسح الأرض، ثم عمل في مصنع سيارات "كرايسلر" في الفترة المسائية.

    أحيا حفلا موسيقيا رغم الجروح في جسده

    تعرض بوب مارلي في 3 ديسمبر/ كانون الأول عام 1976 لإطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، قبل يومين من "سمايل جامايكا"، وهو حفل مجاني نظمه رئيس وزراء جامايكا مايكل مانلي، في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين جماعتين سياسيتين متناحرتين.

    ورغم آلامه، أصر بوب مارلي على إحياء الحفل الموسيقي، والذي ضم 80 ألف شخص.

    وعندما سئل بوب مارلي عن سر إحيائه للحفل رغم حالته الصحية الحرجة، أجاب بوب مارلي: "إن الناس الذين يحاولون جعل هذا العالم أسوأ لا يحصلون على راحة، فكيف يمكنني الحصول على راحة؟". 

    لديه 11 طفلا

    لبوب مارلي 11 طفلا، هم 4 فتيات و7 أولاد، وهم  شارون مارلي وسيديلا مارلي وكارين مارلي وستيفاني مارلي وستيفن مارلي وزيغي مارلي وروبي مارلي وروهان مارلي وجوليان مارلي وكي ماني مارلي، ودامان مارلي، والذين أنجبهم من 7 أمهات، من بينهن أنيتا بلنافيس بطلة الكاريبي في تنس الطاولة.

    طرح حشيش قانوني باسمه

    طالما آمن بوب مارلي، بفكرة أن الحشيش هو وسيلة أساسية لتحقيق صفائه الروحي، كما دعم تشريع تداوله.

    ولتخليد اسمه عن طريق الحشيش، أطلقت إحدى الشركات في عام 2015، منتجات مستخلصة كلها من نبتة الحشيش، تحمل اسم "مارلي ناتشورال"، ومنها كريمات وإكسسوارات متنوعة.

    وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "بريفاتير" برندن كينيدي، والتي ترعى منتجات "مارلي ناتشورال"، أن بوب مارلي ساعد بشكل من الأشكال في إطلاق مبادرة لوقف حظر تداول الحشيش قبل 50 عاما مضت، كما أكد على وجود رابط قوي وطبيعي بين مارلي وبين المنتجات الجديدة".

    وأردف: "إذا تسائلت عن من هو أكثر إنسان على وجه الكرة الأرضية مرتبط بنبتة الحشيش فستجد أنه بوب مارلي".  

    وأكدت ابنة بوب مارلي المشرفة على المنتجات الجديدة أن والدها كان سيرحب جدا بفكرة المشروع الذي يخلّد اسمه.

    وقالت: "والدي كان سيكون سعيدا عندما يرى أن الناس تفهمت قوة تأثير نبتة الحشيش في الشفاء من العديد من الأمراض".

    ويذكر  أن هناك العديد من الولايات الأمريكية تحظّر تداول الحشيش إلا بالحصول على وصفة طبية، باستثناء ولايتي واشنطن وكولورادو، اللتان تبيحان استخدامه كوسيلة للترويح عن النفس. 

    سر جدائله الطويلة

    تميز مظهر بوب مارلي بجدائله الطويلة في شعره، والتي لن تكن مجرد موضة في سبعينيات القرن الماضي، ولكنها أحد أهم مظاهر وطقوس دينه وأساسيات "الديانة الرستفارية"، التى تعتبر جدائل الشعر من أساسياتها، والتي رجعوا فيها لبعض التفسيرات الأنجيلية.

    كما أن الجدائل الطويلة يرجع أصلها إلى كينيا في أربعينيات القرن الماضي، عندما جاءت صور صراع التحرر والثوار المختبئين في الجبال كما اتخذوها لتوضيح الفرق بين الشعر الإفريقي المجعد والشعر الأبيض الناعم.

    وذكرت تقارير أن بوب مارلي قص جدائله الطويلة وتخلص منها، قبل أسابيع من وفاته، بعدما شعر بالوهن والضعف بسبب المرض.

    من أكثر الفنانين تحقيقا للمبيعات على مر العصور

    مع تحقيقه مبيعات لأكثر من 200 مليون سجل في جميع أنحاء العالم، لم يكن بوب مارلي مجرد موسيقي، بل هو من بين أفضل الفنانين ذائعي الصيت في كل العصور.

    وتصدر ألبومه التاسع "Exodus" مبيعات الألبومات البريطانية لمدة 56 أسبوعا متتاليا.

    وتوفي المغني بوب مارلي في شهر مايو سنة 1981 بعد صراع مع مرض السرطان.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    ذكرى رحيل, موسيقى, مشاهير, وفاة, بوب مارلي, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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