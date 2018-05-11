"نسب غير مسبوقة"... ارتفاع حاد في حالات الاكتئاب بين الشباب

كشفت دراسة حديثة وجود ارتفاع حاد في حالات الاكتئاب الشديد خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بين المراهقين وجيل الألفية.

وأظهر تحليل بيانات طبية، أجرته رابطة "Blue Cross Blue Shield" الأمريكية أن المعدل العام للاكتئاب الشديد بلغ 4.4 في المائة في الولايات المتحدة وأن معدلات التشخيص ارتفعت بنسبة 33 في المائة بين عامي 2013 و2016. وزادت هذه المعدلات بنسبة 63 في المائة بين المراهقين و47 في المائة بين جيل الألفية، بحسب موقع usatoday الأمريكي

وتفاوتت معدلات الإصابة في عام 2016 بما يصل إلى 300 في المائة في الولايات المتحدة أيضا.

Studies show that one in four young people will experience depression before they are 19 years old. Info here: https://t.co/0CylM6wQWz pic.twitter.com/qYazW5vhNN — NHS Choices (@NHSChoices) May 5, 2018

وكان احتمال إصابة النساء بالاكتئاب الشديد أكثر من الرجال بنسبة 6 في المائة مقابل 3 في المائة للرجال، وفقا لتقرير "صحة أمريكا" الصادر.

ووفقا لمؤلفي الدراسة، فإن 85٪ من الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب شديد يعانون أيضا من واحد أو أكثر من حالات صحية مزمنة خطرة، ونحو 30٪ لديهم أربعة أو أكثر من الحالات المرضية الأخرى.

يقول ترينت هايوود، نائب الرئيس وكبير المسؤولين الطبيين في الرابطة:

إن عدد حالات الاكتئاب يزداد بسرعة شديدة، وخاصة بين المراهقين والشباب.

وأضاف:يمكن أن يكون المعدلات المرتفعة لحالات الاكتئاب بين المراهقين تأثير كبير على الصحة لعقود مقبلة.