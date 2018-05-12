رجل دين سعودي يجيز الإفطار لمواطني بعض الدول (فيديو)

أجاز عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الدكتور سليمان أبا الخيل، الإفطار في رمضان للمسلمين في الدول التي يطول فيها النهار، ويصعب عليهم فيها الصيام.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "فتاوي" على القناة الأولى السعودية، ردا على سؤال رجل، قال إنهم في الدول الاسكندنافية يطول عليهم النهار حتى إنه يزيد عن 20 ساعة فيصعب الصيام على البعض، فهل يحق لهم الإفطار؟ وهل عليهم قضائه فيما بعد؟.

وقال، "يشرع الإفطار في شهر رمضان لكل من يصعب عليه الصيام ويؤثر في صحته إذا كان مقيما، كما يُشرع للمسافر؛ مؤكدا أن ذلك من رحمة الإسلام".

وأوضح، "إذا كان النهار طويلًا، سيكون هناك حرج وأثر وضرر على المسلمين في هذه الدول، وخصوصا الكبار أو النساء أو الصغار؛ فإنهم يفطرون الأيام التي لا يستطيعون صيامها، وما عليهم بعد ذلك إلا أن يقضوها في الوقت الذي يسمح بقضائهم لها".