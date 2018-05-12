أكبر عملية استدعاء في تاريخ سيارات "جيب"... والسبب "قاتل"

وأشارت الشركة إلى أنها قررت استدعاء نحو 325 ألف سيارة من طرازات "جيب" بدءا من عام 2004 حتى عام 2007، بحسب شبكة "فوكس" الأمريكية.
وقالت الشركة إنها ستقوم بكافة الإصلاحات بصورة مجانية، لكافة سيارات "جيب" المتضررة من هذا الخلل.
ويتركز الخلل الفني في أن الماء يدخل إلى أذرع التحكم السفلية الخلفية لسيارات الدفع الرابعي الشهيرة، ما يؤدي إلى صدء جزء كبير منها سريعا، وتصدعها أو كسرها.
وبمجرد ما يدخل الصدأ أو الصدع إلى تلك الأجزاء يفقد قائد السيارة السيطرة على مركبته، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث سير قد يكون بعضها مميتة.
#AutoNews:#Jeep recalling 240,000 Liberty SUVs to fix defective suspension part#VW CEO met with FBI days before US indicted his predecessor— Hagens Berman (@ClassActionLaw) May 11, 2018
Germans are getting class-action lawsuits—just in time to sue #Volkswagen
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— —#recall #recalls pic.twitter.com/YLyM229mJ2
لم تعلن "فيات كرايسلر" إذا ما كان هذا الخلل الفني تسبب في أي حوادث أو خسائر مادية أو بشرية لأي من المستخدمين.
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