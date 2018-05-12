أجور نجوم دراما رمضان 2018

يشهد موسم دراما رمضان هذا العام، ارتفاعا ملحوظ في أجور الفنانين العرب، والتي وصلت إلى تخطيها لنصف ميزانية المسلسل في بعض الأعمال الفنية المعروضة.

وتسببت المغالاة في الأجور في التأثير سلبا على تسويق بعض المسلسلات للقنوات الفضائية، وسط القرارات المقيدة لحجم الشراء، سواء من لجنة الدراما بالنجلس الأعلى للإعلام المصري، أو من خلال الاتفاقيات التي أبرمها ملاك القنوات المنضمين لغرفة صناعة الإعلام؛ إذ لم تلتزم أي من القنوات بقرار الـ 70 مليون جنيه كحد أقصى لشراء القنوات للمسلسل الواحد، وهو ما يسهم فى خسائر بالجملة للقنوات فى الموسم المقبل، وخسائر للمنتجين الذين يقبلون بأسعار أقل لساعاتهم الدرامية.

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وإليك قائمة أعلى أجور الفنانين، عن الأعمال المشاركين بها في موسم دراما رمضان 2018، وفقا لـ تقارير محلية مصرية

1- عادل إمام

يتربع الممثل المصري، عادل إمام، على قمة الأجور فى الموسم الرمضانى الجديد، إذ تقاضى 45 مليون جنيه عن مسلسله الجديد "عوالم خفية"، والذي تخلى فيه للمرة الأولى عن مؤلفه المفضل يوسف معاطي، وهو من إخراج وإنتاج رامي إمام.

2- محمد رمضان

يأتى في المركز الثاني، الممثل المصري، محمد رمضان، بأجر وصل إلى 35 مليون جنيه عن مسلسل "نسر الصعيد، من إنتاج شركة "العدل جروب".

3- مصطفى شعبان

كما ارتفع أجر الممثل المصري، مصطفى شعبان، ثلاثة ملايين جنيه، ليصل إلى 25 مليون نظير بطولته لمسلسل "أيوب"، بعدما كان أجره في مسلسله الماضي "اللهم إنى صائم" 22 مليون جنيه.

4- غادة عبد الرازق

تقاضت الممثلة المصرية، غادة عبد الرازق، 22 مليون جنيه عن بطولتها لمسلسلها الجديد "ضد مجهول".

5- نيللي كريم

تساوت الممثلة المصرية، نيللي كريم، مع غادة عبد الرازق في الأجر (22 مليون) عن بطولتها لأحدث مسلسلاتها "اختفاء"، بعدما كان أجرها يتراوح ما بين 18 و20 مليون جنيه.

6- يسرا

ارتفع أجر الممثلة المصرية يسرا إلى 18 مليون جنيه، عن بطولتها لمسلسل "لدينا أقوال أخرى"، لتزيد عن العام الماضى بثلاثة ملايين جنيه.

7- أمير كرارة

كما ارتفع أجر الممثل المصري، أمير كرارة، ليصبح 12 مليون جنيه، مقابل بطولته للجزء الثاني من مسلسله "كلبش"، والذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.

8- حمادة هلال

يتساوى المطرب المصري، حمادة هلال مع أمير كرارة فى نفس الأجر (12 مليون جنيه)، عن بطولته لمسلسل "قانون عمر".

9- هيفاء وهبي

وصل أجر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى إلى 15 مليون جنيه، عن بطولتها لمسلسلها الجديد "لعنة الكارما".

10- ياسر جلال

يعتبر الممثل المصري، ياسر جلال، هو الأعلى ارتفاعا فى أجره مقارنة بما تقاضاه في رمضان الماضي؛ إذ وصل أجره عن أحدث مسلسلاته "رحيم" إلى 10 ملايين جنيه، ليزيد أجره عن مسلسله السابق "ظل الرئيس" بستة ملايين جنيه دفعة واحدة.