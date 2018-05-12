حين فضحتهم كامبريدج أناليتيكا… "غوغل" تعلن عن صفحة جديدة لمنع تتبع المستخدمين

أطلقت شركة غوغل صفحة جديدة تسهل على المستخدمين إيقاف الشركة من تتبع جميع تحركاتهم عبر الإنترنت.

وتمثل التغييرات الجديدة جزءا من جهود غوغل للوفاء باللوائح الأوروبية العامة الجديدة لحماية بيانات المستخدمين وذلك بعد فضيحة تسريبات بيانات مستخدمي فيسبوك على يد شركة الاستشارات كامبريدج أناليتيكا، بحسب موقع CNBC الأمريكي.

How to stop Google from tracking everything you do online https://t.co/gcbIMgyR5J pic.twitter.com/V5cSOcDMJo — CNBC International (@CNBCi) May 11, 2018

ويمكن لأي شخص في العالم استخدام الأدوات الجديدة لمنع غوغل من تسجيل نشاطهم على الويب وسجل المواقع ومعلومات الأجهزة والأوامر الصوتية المرسلة إلى مساعد غوغل وسجل بحث يوتيوب وأكثر.

في هذا التقرير، نستعرض طريقة، إيقاف غوغل من تسجيل كل ما تفعله.

إيقاف التتبع

من خلال زيارة صفحة تتبع نشاط غوغل. والبحث عن تبويبة التتبع، والقيام بالضغط على إيقاف التتبع.

© Sputnik . Screenshot 1/MGaber إعدادات غوغل

وبذلك، تكون أوقفت غوغل من تتبع الكثير من ما تفعله عبر الإنترنت.

إيقاف الإعلانات المخصصة

بالضغط على "الإعلانات" (Ads) في أسفل صفحة "التحكم في النشاط" (Activity Controls page)، قم بإيقاف "تخصيص الإعلانات" عن طريق الضغط على الرمز الأزرق الموجود على يمين الصفحة.