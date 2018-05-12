دراسة: التبغ أخطر من الكوكايين على صحة الإنسان

توصلت دراسة حديثة إلى أن التبغ والكحول هما أكبر خطر يهدد صحة الإنسان من بين جميع المواد المسببة للإدمان.

ويعتبر التبغ مسؤولا عن 110 حالة وفاة بين كل 100 ألف شخص، في حين أن الكحول يتسبب في 33 حالة وفاة، مقارنة بـ6.9 حالة وفاة فقط من الكوكايين لكل 100 ألف شخص، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة لندن.

وتشير النتائج كذلك إلى أن واحد من كل خمسة أشخاص بالغين يتناولون الكحوليات بشراهة على الأقل مرة في الشهر، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

ووجدت الدراسة أن 0.35 في المائة فقط من الأشخاص تناولوا الكوكايين خلال العام الماضي.

وتظهر النتائج كذلك أن 3.8 في المائة فقط من الأشخاص قد تعاطوا القنب، و0.37 في المائة تعاطوا الأمفيتامينات، و0.35 في المائة المواد الأفيونية خلال الـ12 شهرا الماضية.

واستندت النتائج التي توصلوا إليها بشكل رئيسي إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

يأتي ذلك بعد أن أظهر فيديو صادم هذا الشهر يوضح الفرق بين رئة المدخن ورئة غير المدخن.