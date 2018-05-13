بالفيديو... إسرائيل تفوز بمسابقة "يوروفيجن" للمرة الرابعة

فازت الإسرائيلية ناتا بارزيلاي بمسابقة يوروفيجن الغنائية، يوم السبت، ليصل بذلك عدد مرات فوز إسرائيل بالمسابقة إلى 4 مرات.

وشاهد المسابقة أكثر من 200 مليون شخص في أنحاء العالم. كما فازت إسرائيل بحق تنظيم المسابقة العام القادم.

وبحسب "رويترز"، صاحت بارزيلاي البالغة من العمر 25 عاما بعد إعلان فوزها وقالت "المرة القادمة في إسرائيل!… أنا سعيدة جدا. شكرا لكم لتقبلكم الاختلافات الموجودة بيننا. شكرا لكم لاحتفالكم بالتنوع".

.@NettaBarzilai has just accepted her #Eurovision trophy! Don't forget that you can listen to all the competing songs here: https://t.co/E78AQU0LmP pic.twitter.com/JIwZSz6K9G — Eurovision (@Eurovision) May 12, 2018

وفازت بارزيلاي بالمسابقة بغنائها أغنية "آيام نوت يور توي" لتتغلب على القبرصية إيلني فوريرا التي غنت أغنية بعنوان "فويجو".

وكانت إسرائيل وقبرص هما المرشحتان للفوز بالنسخة رقم 63 من مسابقة يوروفيجن التي استضافتها العاصمة البرتغالية لشبونة.