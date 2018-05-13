بالفيديو... إسرائيل تفوز بمسابقة "يوروفيجن" للمرة الرابعة

وشاهد المسابقة أكثر من 200 مليون شخص في أنحاء العالم. كما فازت إسرائيل بحق تنظيم المسابقة العام القادم.
The Winner of the 2018 #Eurovision Song Contest is ISRAEL! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/Myre7yh3YV— Eurovision (@Eurovision) May 12, 2018
وبحسب "رويترز"، صاحت بارزيلاي البالغة من العمر 25 عاما بعد إعلان فوزها وقالت "المرة القادمة في إسرائيل!… أنا سعيدة جدا. شكرا لكم لتقبلكم الاختلافات الموجودة بيننا. شكرا لكم لاحتفالكم بالتنوع".
.@NettaBarzilai has just accepted her #Eurovision trophy! Don't forget that you can listen to all the competing songs here: https://t.co/E78AQU0LmP pic.twitter.com/JIwZSz6K9G— Eurovision (@Eurovision) May 12, 2018
وفازت بارزيلاي بالمسابقة بغنائها أغنية "آيام نوت يور توي" لتتغلب على القبرصية إيلني فوريرا التي غنت أغنية بعنوان "فويجو".
We have a message for you from the winner of #Eurovision 2018! Congratulations @NettaBarzilai! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/8DpAzPzsT1— Eurovision (@Eurovision) May 12, 2018
وكانت إسرائيل وقبرص هما المرشحتان للفوز بالنسخة رقم 63 من مسابقة يوروفيجن التي استضافتها العاصمة البرتغالية لشبونة.
Here it is, the final results for #Eurovision Song Contest 2018! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/FcXZVR6zod— Eurovision (@Eurovision) May 12, 2018
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