شخص يقتحم المسرح في أحد عروض "يوروفيجن" ويحاول خطف الميكروفون من مغنية (فيديو)

اقتحم واحد من الجماهير المسرح، في نهائي مسابقة الأغاني الأوروبية يوروفيجن في البرتغال، أمس السبت 12 مايو/أيار، عندما كانت المغنية سواري من المملكة المتحدة تؤدي أغنيتها "العاصفة".

وسرعان ما سيطر رجال الأمن على الرجل الذي حاول أخذ الميكروفون من المغنية، بحسب وكالة أنباء "رويترز".

© AP Photo / Armando Franca بالفيديو... إسرائيل تفوز بمسابقة "يوروفيجن" للمرة الرابعة

ولم تتعرض سوري لأذى من الحادث، وحظيت بحفاوة بالغة بعد انتهائها من أداء أغنيتها

وأتيحت لسوري فرصة الغناء مرة أخرى كأداء نهائي في الحفل، ولكنها رفضت، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "يوروفيجن برودكاستر بي بي سي": "تفخر" سوري "وفريقها بأدائها، وقررت أنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق لأداء الأغنية مرة أخرى".

وفازت الإسرائيلية ناتا بارزيلاي بمسابقة يوروفيجن الغنائية، يوم السبت، ليصل بذلك عدد مرات فوز إسرائيل بالمسابقة إلى 4 مرات.

وشاهد المسابقة أكثر من 200 مليون شخص في أنحاء العالم. كما فازت إسرائيل بحق تنظيم المسابقة العام القادم.

وبحسب "رويترز"، صاحت بارزيلاي البالغة من العمر 25 عاما بعد إعلان فوزها وقالت "المرة القادمة في إسرائيل!… أنا سعيدة جدا. شكرا لكم لتقبلكم الاختلافات الموجودة بيننا. شكرا لكم لاحتفالكم بالتنوع".

وفازت بارزيلاي بالمسابقة بغنائها أغنية "آيام نوت يور توي" لتتغلب على القبرصية إيلني فوريرا التي غنت أغنية بعنوان "فويجو".

وكانت إسرائيل وقبرص هما المرشحتان للفوز بالنسخة رقم 63 من مسابقة يوروفيجن التي استضافتها العاصمة البرتغالية لشبونة.