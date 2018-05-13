أول صورة لمولود بلقيس فتحي

وأطلقت بلقيس فتحي على ابنها اسم تركي بن سلطان، وشاركت مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أول صورة له، وهي تحمله مع والده.
وتابعت: "شكرا لكل من بارك والله يرزقكم جميعا بالذرية الصالحة اللهم آمين".
وكانت بلقيس فتحي احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وبلغت تكاليف حفل زفاف بلقيس فتحي 10 ملايين درهم، وأقيم في إمارة دبي الإماراتية.
وكانت بلقيس فتحي مخطوبة للاعب الكرة السعودي نايف هزازي في 2013، ولكن لم تدم خطبتهما طويلا.
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