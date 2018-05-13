أول صورة لمولود بلقيس فتحي

رزقت المطربة اليمنية، بلقيس فتحي، مساء السبت 13 مايو/أيار الجاري، بأول مولود لها.

وأطلقت بلقيس فتحي على ابنها اسم تركي بن سلطان، وشاركت مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أول صورة له، وهي تحمله مع والده.

وكتبت بلقيس مع الصورة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله اليوم بطفلنا الأول "تركي بن سلطان" جعله الله من مواليد السعادة ورزقنا بره وهدايته وصلاحه".

وتابعت: "شكرا لكل من بارك والله يرزقكم جميعا بالذرية الصالحة اللهم آمين".

A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on May 12, 2018 at 2:14pm PDT

وكانت بلقيس فتحي احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وبلغت تكاليف حفل زفاف بلقيس فتحي 10 ملايين درهم، وأقيم في إمارة دبي الإماراتية.

وكانت بلقيس فتحي مخطوبة للاعب الكرة السعودي نايف هزازي في 2013، ولكن لم تدم خطبتهما طويلا.