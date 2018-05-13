رد فعل "غير متوقع" من الملك سلمان خلال حديثه مع محمد عبده (فيديو)

وتناولت اللقطة المتداولة، المطرب السعودي محمد عبده، وهو يتقدم إلى المنصة لتحية الملك سلمان، وكان يقف بجواره، الإعلامي الرياضي، تركي العجمة، والذي كان في يده ميكروفونين، في محاولة منه لالتقاط طرف الحديث الجانبي بينهما.
ورعى الملك سلمان المباراة النهائية، والتي تعد ختامية الموسم الكروي في السعودية.
جاء محمد عبده يسلم على الملك سلمان. قال وش جابة هنا— لافاندرا (@_Lavendera) May 13, 2018
😂😂😂😂 pic.twitter.com/BbmRmOPV77
ويرعى الملك سلمان المباراة النهائية، والتي تعد ختامية الموسم الكروي في السعودية.
وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الرياضة في السعودية، في استقبال الملك وحرص على تقبيل يد الملك.
ويعد نهائي الليلة بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا.
يذكر أن البطولة انطلقت في عام 1958.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)