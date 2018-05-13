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16:54 13 مايو/ أيار 2018
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    المطربة الإماراتية أحلام تقبل رأس المتسابقة العراقية دموع بعد فوزها بلقب الموسم الرابع من برنامج المسابقات الغنائية ذا فويس، 12 مايو/أيار 2018

    أحلام تعلن مفاجأة للعراقية الفائزة بالموسم الرابع من "ذا فويس"

    © Photo / Facebook/ MBCTheVoice
    منوعات
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    توجت العراقية دموع بلقب الموسم الرابع من برنامج "ذا فويس" لاكتشاف المواهب الغنائية، الذي تقدمه سنويا شبكة تلفزيون "إم بي سي" السعودية.

    وأعلنت أحلام، خلال مؤتمر صحفي أقامته "إم بي سي" بعد تتويج دموع باللقب الرابع من "ذا فويس"، أن أول دعم منها لها، سيكون عبر مشاركتها في إحياء حفلها في مهرجان موازين في المغرب، والمقام في الفترة من 20 إلى 30 يونيو/حزيران المقبل، وفقا لمجلة "سيدتي".    

    وحرص بعض أعضاء لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس" في موسمه الرابع، بتهنئة الفائزة العراقية دموع باللقب، والذي حصدته أمس السبت 12 مايو/أيار الجاري.

    وكتبت المطربة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها على "إنستغرام": "تهاني إلى دموع بمناسبة فوزها في هذا الموسم، وحظا سعيدا لكل المواهب، الذين أتمنى أن يحظوا بمستقبل باهر".

    A post shared by Elissa (@elissazkh) on May 13, 2018 at 2:34am PDT

    كما هنأ المطرب اللبناني، عاصي الحلاني، دموع، بفوزها بلقب الموسم الرابع، عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب: "مبروك لدموع و للغالية أم فاهد أحلام…. تستاهل".

    وبفضل تصويت الجمهور، تفوقت دموع على منافسيها في الحلقة الأخيرة، السبت 12 مايو/أيار الجاري، وهم التونسية هالة مالكي والمغربي عصام سرحان والكويتي يوسف السلطان.

    وتشكلت لجنة تحكيم البرنامج في موسمه الرابع من الفنانين المصري محمد حماقي والإماراتية أحلام واللبنانيين عاصي الحلاني وإليسا.

    وكانت دموع من بين الأصوات التي اختارتها أحلام ضمن فريقها لتدريبها طوال الموسم الذي جرى تصويره في لبنان.

    وبجانب حصد اللقب، فإن جائزة دموع تشمل إنتاج ألبوم غنائي من شركة "بلاتنيوم ريكوردز السعودية".

    وعقب إعلان النتيجة، قالت أحلام في كلمة للجمهور "اليوم أنا ما أتوج دموع.. اليوم أتوج بلدي الثاني العراق. يستحقون الفرحة ويستحقون النجاح".

    كما غردت أحلام لدموع عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "نجاحك هو نجاحي، ألف مبروك لدموع بنت دجلة والفرات.. بنتي عروستي بنت العراق الحبيب. اللي وصلتي له اليوم بمجهود كبير وتعب كان نتيجته مشرفة فخورة فيكي وأتمنى من قلبي كل التوفيق لباقي المشتركين".

    وتزامن تتويج العراقية دموع بلقب "ذا فويس"، السبت، مع تنظيم أول انتخابات برلمانية في العراق، عقب إعلان تحرير البلاد من تنظيم الدولة الإسلامية.

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    الكلمات الدلالية:
    برنامج ذا فويس, أخبار ذا فويس, ذا فويس, أحلام, إليسا, عاصي الحلاني, الإمارات, العراق
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