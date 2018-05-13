بالصور... ضبط 7 طرود تحوي مخطوطات أثرية قبل تهريبها من مطار القاهرة لدولة عربية

نجحت الوحدة الأثرية التابعة لوزارة الآثار بجمرك الصادرات الجوية بقرية بضائع مطار القاهرة، بالتعاون مع وحدة الجمارك من ضبط 7 طرود بها ثلاث كتب مخطوطة وعشرة وثائق حكومية مخطوطة، وذلك أثناء محاولة تهريبهم إلى إحدى البلاد العربية.

جاء ذلك على لسان حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، موضحا لـ"سبوتنيك" أنه فور إبلاغ الوحدة الأثرية تم تشكيل لجنة أثرية لمعاينة تلك الكتب والوثائق والتي أكدت أثريتها، وعلى الفور تم مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا للقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

من ناحيته قال على رمضان عيد مدير الوحدات الأثرية بقرية بضائع مطار القاهرة، إن الكتب المخطوطة، بها كتاب مخطوط من ٢٧٧ ورقة بعنوان "خلاصة الكلام في أمراء البيت الحرام" لجامعه أحمد زين دحلان، وهو مسجل بالحبر الأسود والمداد الأحمر، ويحمل عدة تواريخ تبدأ من عام ٩٤٨ وحتى عام ١٢٩٩ هجري.

أما الكتاب الثاني فيتكون من ٢٠ ورقة بعنوان "كتاب إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام" وهو كتاب شرح لتوضيح المقام في الوقف على الهمز، تم نسخه في ٢٨ من جمادى الثاني ١٣٣٤ هجري، والكتاب الثالث يحمل صفة المخطوط ويتكون من ٥٦ صفحة بعنوان "رسالة في الأحبار وغيره" تم نسخه في عام ١٢٦٥ هجريا.

وأوضحت أفيولا سمير مدير الوحدة الآثرية بالجمرك، أن الوثائق الحكومية ترجع لمصلحة المساحة والأملاك وتخص عدد من المواقع بمحافظات مصر، وهي محافظة المنوفية وأسيوط وغيرها مؤرخة بالأعوام من ١٢٣٠ هجريا وحتى١٢٥١ هجريا، وأكدت أن اللجنة أوصت بسرعة العرض على النيابة، حتى يتسنى لوزارة الآثار استصدار قرار بتسلم المخطوطات وترميمها وحفظها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.