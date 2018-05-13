تناول الأمهات الشاي"يوميا" يزيد مخاطر إصابة أطفالهم بالسمنة

كشفت دراسة حديثة أن تناول ثلاثة أكواب من الشاي يوميا خلال فترة الحمل يزيد من خطر إنجاب أطفال يعانون من زيادة الوزن.

ووجدت الدراسة، التي أجريت على أكثر من 50 ألفا من الأمهات، أن النساء الحوامل اللاتي تناولن أكثر من 200 ملغرام من الكافيين أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من زيادة الوزن خلال سنواتهم الأولى، بحسب صحيفة The Telegraph البريطانية.

Pregnant women who drink three cups of tea a day raise risk of overweight children, study finds https://t.co/C1OFkSvxJV — The Telegraph (@Telegraph) May 13, 2018

تتبعت الدراسة، التي قام بها باحثون في أكاديمية "ساهلجرينسكا" بالسويد بالتعاون مع المعهد النرويجي للصحة العامة، وزن الأطفال حتى عمر الثامنة.

ويؤكد الباحثون في الدراسة على أهمية الحذر عند تناول الكافيين أثناء الحمل.

تقول فيرنا سينغبيل، الأستاذة المساعدة في قسم أمراض النساء والتوليد بأكاديمية ساهلجرينسكا:

ينبغى الحد من تناول الكافيين، أو الامتناع تماما منه خلال فترة الحمل.