اليمن: 19 غارة للتحالف على حجة وصعدة

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف شن، يوم الأحد 13 مايو/أيار، على مديريتي حرض وميدي المحاذيتين لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية بـ10 غارات".
يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يشن منذ 26 مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن وخاصة محافظتي صعدة وحجة؛ في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة أنصار الله عليها في يناير 2015.
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