صيني في أواخر الستينات يبلغ "أعلى قمة في العالم" رغم إعاقته (صورة)

تمكن رجل صيني في أواخر الستينات من عمره، من بلوغ قمة "إيفرست" في نيبال، صباح اليوم الإثنين 14 مايو/ أيار، متحديا إعاقته.

ووصل شيا بويو، مبتور القدمين، إلى "أعلى قمة في العالم"، في الساعة 8:26 صباحا بتوقيت نيبال، بحسب ما أعلنه ابنه كلاود شيا على منصة الرسائل الصينية "وي تشات"، نقلا عن مجلة "تايم" الأمريكية.

وذكر نجل شيا، أن ذلك "حلم العمر" بالنسبة لوالده، الذي حاول تحقيقه منذ 40 عاما.

وفقد شيا بويو ساقيه من أسفل الركبة، بعد أن عانى من قضمة الصقيع، أثناء رحلة صعود فاشلة إلى "إيفرست"، عندما كان عمره 25 عاما فقط، في عام 1975.

وتلقى شيا بويو خلال رحلة صعوده الناجحة إلى "إيفرست"، إرشادا من جانب منغما شيربا، وهو متسلق نيبالي مخضرم، تسلق أعلى 14 جبلا في العالم منذ محاولته الأولى.

⚡After four attempts including losing his legs, 70 year old Xia Boyu finally stepped onto the roof of the world. Never give up. Congratulations Xia!!#Everest #Everest2018 pic.twitter.com/3mWyFNRXj1 — Dr Ash Routen (@AshRouten) May 14, 2018

وأكد شيا لمجلة "تايم" في وقت سابق، أنه يحب جبل "إيفرست"، وسيناضل طوال حياته من أجل الوصول إلى قمته الشاهقة.

ووفقا لصحيفة "هيمالايا تايمز"، فإن هناك أكثر من 500 متسلق من 38 رحلة مختلفة، حاولوا الصعود إلى قمة "إيفرست" هذا الموسم.