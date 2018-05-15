الإعدام شنقا لزوجة سودانية قتلت زوجها بعد اغتصابها أمام أقاربه

قضت محكمة سودانية، في العاشر من مايو/ أيار الجاري، بالإعدام شنقا على الشابة نورا حسين البالغة من العمر 19 عاما.

وقتلت نورا حسين، زوجها في شهر العسل، "بعدما أجبرت على الزواج منه، وقيامه بمعاشرتها جنسيا مستعينا بأقاربه الذين قاموا بتقييدها في الفراش من أجله"، حسبما روت نورا للمحكمة، وأورد موقع النيلين السوداني.

وعقد قران نورا حسين على زوجها قبل 3 أعوام، ورغم رفضها الأمر، إلا أن أسرتها أصرت على تزويجها منه.

Representing Equality Now, Bárbara Jiménez-Santiago is at the DC #JusticeForNoura rally calling on the Sudanese government to grant #NouraHussein clemency and to drop all criminal charges against her. "We want Noura to know that we stand with her and that she is not alone!” pic.twitter.com/zm4VCxMq33 — equalitynow (@equalitynow) May 12, 2018

وهربت نورا حسين إلى عمتها رفضا للزواج، لكن والدها أقنعها بعد ذلك بوقف إجراءات الزواج، ما أدى بها إلى العودة للمنزل، وهو ما حدث بالفعل، لكن الإجراءات كانت تتم لكي تتزوج، وأقيم الزفاف وانتقلت مع زوجها إلى الخرطوم.

Noura Hussein, a 19-year-old woman in Sudan, has been sentenced to death for killing the man she was forced to marry, after she says he raped her while his relatives held her down. #JusticeForNoura pic.twitter.com/GaLtFWfBlc — D o ع a ء ~ (@Do3a_Eltahir) May 13, 2018

وقالت نورا حسين للمحكمة إنها رفضت معاشرة زوجها جنسيا لمدة 5 أيام، لكنه في اليوم السادس أحضر أقاربه وأمسكوا بها من يديها ورجليها وقام هو باغتصابها أمامهم، وفي اليوم التالي حين حاول معاشرتها، رفضت ذلك، ولما أجبرها طعنته بسكين كانت موجودة قرب السرير، وتركته وذهبت إلى أسرتها وأخبرتهم بما حدث.

A Sudanese legal team is scrambling to save Noura Hussein's life after the 19 yr old was sentenced to death for murdering her husband. He had tried to rape her for a second time, the teen says she acted in self defence. Full story tonight on @SBSNews @imbirer #JusticeForNoura pic.twitter.com/0L5EL88hux — Hannah Sinclair (@HanSinclair) May 14, 2018

وقام والد نورا بتسليمها إلى الشرطة، ورفض أقارب زوجها قبول العفو أو الدية، ما دفع المحكمة إلى القضاء بإعدامها شنقا.

نورا حسين حماد مراهقة سودانية، ضحية زواج مبكر ثم اغتصاب "شرعي". ولما بتدافع عن نفسها وبتحمي حالها بتواجه حكم اعدام بالقانون! #العدالة_لنورا #ت_متحررة pic.twitter.com/ncm1Il1DBz — Liberated-t (@liberated_t) May 10, 2018

وقوبل حكم الإعدام شنقا على نورا برفض كبير سواء من سودانيين أو آخرين تضامنوا معها حول العالم، واعتبروا أن "الاغتصاب من الأزواج جريمة يجب المحاسبة عليها".

#نورا حكمت عليها المحكمة اليوم بالإعدام..نورا إستاندر لأجيال فاتت و جاية و ح نكون كدا في الدوامة دي لي يوم الدين بنعاني من العادات و التقاليد 💔و طالما نحن بنقدم العادات و التقاليد علي الحق ما ح نتقدم ابداً..

وئدت نورا بالأمس واليوم وستوؤد غداً#نورا_حسين_ضحية_وليست_قاتلة pic.twitter.com/JnAkRQ37RH — الزنجيه 🌚💜 (@malozzti) May 10, 2018

وأصدر الصادق المهدي بيانا تضامنيا مع نورا حسين، وطلب نقض الحكم، معتبرا أن "معاشرة نورا في المرتين الأولى والثانية بالصورة الجبرية المحكية مثيرة للغضب، ومستفزة، وباعثة للتصرفات الانفعالية.. حالة يعرفها المشرعون وتؤخذ في الحسبان في إصدار الأحكام".

وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم على نورا حسين، وقالت إنها واجهت حكما بالإعدام لعدم اعترف المحكمة بأنها واجهت اغتصابا من زوجها، واعتبرت المنظمة أن الحكم "قاس".

A Sudanese court has just sentenced 19 y.o. Noura Hussein to death for killing her husband, rejecting her defense that he tried to rape her, in a case based on outdated definitions of rape. Sign to tell #Sudan to #SaveNoura and ask for #JusticeForNoura https://t.co/UOGvTvMwNL pic.twitter.com/bBraSO48JN — Amnesty New Zealand (@AmnestyNZ) May 14, 2018

وأصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا، بيانا مشتركا قالت فيه "باسم أصوات نساء وفتيات العالم، نناشد حكومة السودان بإنقاذ حياة حسين وحماية حياة النساء والفتيات على النحو المتوخى في ميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة."

#العدالة_لنورة_حسين بعد إصرار أولياء الدم علي القصاص أصدر قاضي محكمه امدرمان وسط الجنائيه الحكم بالاعدام شنقا علي نورا حسين حتي الآن نجحت مواقع التواصل في لفت انتباه العالم لهذة الكارثه الانسانيه ويجب أن تستمر هذه الحملة حتي تنال حريتها وتعدل القانون الذي يبيح لزوج اغتصاب زوجته pic.twitter.com/YmmzKYwAvt — moOny coOl (@moony36577804) May 13, 2018

ودعت عارضة الأزياء العالمية، ناعومي كامبل، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى التدخل والمساعدة في إطلاق سراح الفتاة السودانية نورا حسين، وهى التغريدة التى حذفتها كامبل بعدها.

نايومي كامبل تناشد محمد بن سلمان عبر تويتر بأن يساعد في إطلاق سراح الفتاة السودانية نورا حسين.

يذكر أن الفتاة محكوم عليها بالإعدام لأنها قتلت زوجها الذي اغتصبها. pic.twitter.com/xWU9dCZcdN — Celebrity Gossip ll (@CelebsArabicII) May 13, 2018

كما تضامن سودانيون وسودانيات على تويتر مع نورا حسين، وانضم إليهم كثيرون من حول العالم.