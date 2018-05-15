"فيسبوك" تعلق 200 تطبيق

قال إيمي أرتشيبونغ، نائب رئيس "فيسبوك" لشراكات المنتجات، إن التطبيقات جرى تعليقها، ريثما يكتمل تحقيق شامل بشأن إن كان هناك بالفعل أية إساءة لاستخدام البيانات، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

© AP Photo / Patrick Sison بعد فضيحة الخصوصية... هل فقد "فيسبوك" ولاء جمهوره

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، مارك زوكربرغ ، التحقيق في 21 مارس/ آذار، وقال إن شبكة التواصل الاجتماعي ستحقق في أمر كل التطبيقات، التي وصلت إلى كميات كبيرة من المعلومات، قبل أن تقلص الشركة الوصول إلى البيانات في عام 2014.

وتواجه فيسبوك غضبا عالميا بعدما قال أكاديمي إن شركة "كامبريدج أناليتيكا" للاستشارات السياسية جمعت بيانات ملايين المستخدمين دون حق لاستهداف ناخبين أمريكيين وبريطانيين قبل الانتخابات الأمريكية.