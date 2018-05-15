"كل شيء في طريقه للتغيير"... تعرف على آخر تحديثات "واتسآب"

قدمت "واتسآب" تغييرا جديدا في تطبيق التراسل الفوري، الأكثر شعبية في العالم، وذلك من خلال مجموعة من الميزات الجديدة.

وأعلنت شركة "واتسآب" اليوم، 15 مايو/ أيار، عن طرح العديد من التحديثات لإجراء محادثات جماعية، التي تسمح للأعضاء بالاطلاع السريع على أي شيء قد يكون غاب عنهم في حين تمنح مسؤولي المجموعات ضوابط إضافية، بحسب Digital Trends المختص في أخبار التقنية.

WhatsApp’s latest update brings more order and control to group chats https://t.co/PYBjqNLSap pic.twitter.com/SQuDywS93T — Speciaali Raahe (@speciaaliraahe) May 15, 2018

والتغيير الأول يعطي المجموعات وصفا موجزا للمساعدة في توضيح الغرض والمبادئ التوجيهية لمجموعة المحادثة. ويظهر الوصف في أعلى المجموعة كلما انضم عضو جديد.

WhatsApp Beta for Windows Phone updated with new emoji’s and more in latest updatehttps://t.co/j7XCegQF29 pic.twitter.com/u3HnZAZ8go — Windows Latest (@WindowsLatest) April 21, 2018

وهناك أداة جديدة أخرى تمنح المسؤولين عن المجموعات إمكانية وضع تغييرات في المواضيع، والوصف. وتسمح خيارات المديرين بتحديد أي الأعضاء الذين يتم السماح لهم بإجراء تغييرات.

ويمكن للأعضاء داخل صفحة معلومات المجموعة البحث عن المشاركين الآخرين في المجموعة.