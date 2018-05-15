ممثل عالمي ينضم إلى الفلسطينيين في وقفة صامتة في مهرجان "كان" احتجاجا على قتلى غزة

وحاز بينيسيو ديل تورو على جائزة أوسكار الأمريكية في عام 2001 عن دوره في فيلم "ترافيك".
وقالت مي عودة المخرجة والمنتجة الفلسطينية "إنه جنون فعلا أن نكون هنا نتحدث عن خططنا للمستقبل مع الأفلام ومع صناع الأفلام في حين يعاني أولادنا وأسرنا من الهجوم الإسرائيلي عليهم".
Hands up! #beniciodeltoro #Cannes2018 pic.twitter.com/3A3dUACG9n— Benicio del Toro (@BenicioSource) May 15, 2018
وهذه أول سنة يكون فيها للفلسطينيين جناح خاص بهم في مهرجان "كان" السينمائي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أن 60 فلسطينيا قتلوا بالرصاص أو الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية، فيما وصفته السلطات الفلسطينية بمذبحة ضد المحتجين، في اليوم الذي فتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها في القدس، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.
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