ممثل عالمي ينضم إلى الفلسطينيين في وقفة صامتة في مهرجان "كان" احتجاجا على قتلى غزة

© Sputnik . Faleh Faleh ميركل تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة

وشكل عشرات الأشخاص دائرة، ورفعوا أياديهم عاليا خارج الجناح الفلسطيني في مدينة كان جنوبي فرنسا.

وحاز بينيسيو ديل تورو على جائزة أوسكار الأمريكية في عام 2001 عن دوره في فيلم "ترافيك".

وقالت مي عودة المخرجة والمنتجة الفلسطينية "إنه جنون فعلا أن نكون هنا نتحدث عن خططنا للمستقبل مع الأفلام ومع صناع الأفلام في حين يعاني أولادنا وأسرنا من الهجوم الإسرائيلي عليهم".

وهذه أول سنة يكون فيها للفلسطينيين جناح خاص بهم في مهرجان "كان" السينمائي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أن 60 فلسطينيا قتلوا بالرصاص أو الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية، فيما وصفته السلطات الفلسطينية بمذبحة ضد المحتجين، في اليوم الذي فتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها في القدس، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.