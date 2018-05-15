بالصور... كريستن ستيوارت حافية على السجادة الحمراء في مهرجان "كان"

أثارت الممثلة الأمريكية الشابة، كريستن ستيوارت، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مخالفتها لقواعد مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

والتقطت عدسات المصورين صورا لستيورات (28 عاما) بطلة سلسلة أفلام "توايلايت" الشهيرة، وهي تخلع حذائها ذو الكعب العالي، على السجادة الحمراء في المهرجان، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "BlacKkKlansman".

واشتهر مهرجان "كان" على مدار سنواته الأخيرة، بإلزام الممثلات بارتداء الزي العالي، وهو ما جعل مجموعة من النساء الثائرات في عام 2015، بالتعبير عن غضبهن من هذه السياسة، لرغبتهن في ارتداء الأحذية المسطحة والمريحة لهن، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

© REUTERS / ERIC GAILLARD الممثلة الأمريكية كريستن ستيوارت تخلع حذائها في مهرجان كان السينمائي، 14 مايو/أيار 2018

وتؤكد إدارة مهرجان "كان" أنه "إلزامي على جميع النساء بارتداء الكعب العالي أثناء سيرهن على السجادة الحمراء في العروض الخاصة بالأفلام".

وتشارك كريستن ستيوارت في الدورة الـ 71 لمهرجان "كان" كعضو لجنة تحكيم.