خطر "مميت" يدفع السعودية لسحب عشرات السيارات من أسواقها

ونشرت الوزارة السعودية تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أعلنت فيه عملية السحب لتلك السيارات وسببها.
وأشارت إلى أن الموديلات التي تم استدعائها هي سيارات لكزس "GS-F"، و"RC-F"، و"LC500".
وأوضحت أن السيارات التي تم استدعائها جميعا كانت بين عامي 2015 و2018.
وأوضحت الوزارة أنها قررت سحب تلك السيارات، بسبب وجود خلل فني في مضخات الوقود الخاصة بها.
“التجارة” تعلن #استدعاء 143 مركبة لكزس (GS-F, LC500, RC-F) موديلات: 2015 — 2018، لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تسرب للوقود مما يزيد من احتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر أشتعال pic.twitter.com/Xju8NLXjxj— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) May 16, 2018
وهذا الخلل قد يؤدي إلى تسريب الوقود، وفقا للوزارة، مما يزيد من احتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال، ما يعرض حياة راكبيها إلى خطر بالغ.
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