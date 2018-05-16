خطر "مميت" يدفع السعودية لسحب عشرات السيارات من أسواقها

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، عن استدعاء عدد كبير من السيارات، بسبب ما وصفته بـ"السبب المميت".

ونشرت الوزارة السعودية تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أعلنت فيه عملية السحب لتلك السيارات وسببها.

© AP Photo / Daimler Media Services سبب "قاتل" يؤدي لسحب سيارات من الأسواق السعودية

وقالت الوزارة في تغريدة: "التجارة تعلن سحب 143 مركبة من طراز لكزس، بسبب وجود خلل فني فيها".

وأشارت إلى أن الموديلات التي تم استدعائها هي سيارات لكزس "GS-F"، و"RC-F"، و"LC500".

وأوضحت أن السيارات التي تم استدعائها جميعا كانت بين عامي 2015 و2018.

وأوضحت الوزارة أنها قررت سحب تلك السيارات، بسبب وجود خلل فني في مضخات الوقود الخاصة بها.

“التجارة” تعلن #استدعاء 143 مركبة لكزس (GS-F, LC500, RC-F) موديلات: 2015 — 2018، لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تسرب للوقود مما يزيد من احتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر أشتعال pic.twitter.com/Xju8NLXjxj — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) May 16, 2018

وهذا الخلل قد يؤدي إلى تسريب الوقود، وفقا للوزارة، مما يزيد من احتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال، ما يعرض حياة راكبيها إلى خطر بالغ.