غضب في السعودية بسبب أول ظهور لفتاة في إعلان ترويجي (فيديو)

تسبب الإعلان الذي أظهر للمرة الأولى فتاة للترويج لقروض السيارات، في موجة جدل واسعة على موقع "تويتر"، حيث اعتبره سعوديون أنه منافي لتقاليد المملكة المحافظة، فيما اعتبره آخرون أنه جيد ولا يمس المرأة السعودية.
فيديو🔴— أنباء السعودية (@anba_Alsaudia) May 15, 2018
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اعلان بنك سامبا عن تملك المرأة للسيارة
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.#قياده_المرأه_للسياره #قيادة_المرأة pic.twitter.com/kdM1cqeNXO
أظهر الإعلان الترويجي، فتاة ترتدي عباءة وتجلس على كرسي، لمحاكاة قيادة السيارة، كما لو كانت تقود سيارة.
هذا الإعلان غير مقبول حتى لو صدر " للدرباوية" وليس للنواعم.. إعلان يبعث مسجات ليست إيجابية وأتمنى من المسؤولين العمل على تنقيح مثل هذه السخافات..!!— وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) May 16, 2018
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.#قيادة_المراه#قياده_المراه_للسياره
##بنك_سامبا pic.twitter.com/f5WAzCRcub
وظهر عقب ذلك ترويج لأحد البنوك لتمويل قرض لامتلاك السيارات.
إعلان بنك #سامبا غير موفق وهو تشجيع صريح للفتيات على ممارسة التفحيط، أتمنى من الشركة المسارعة في استبداله بإعلان ينمي الوعي ويحقق معايير القيادة الآمنة والسليمة.@SambaBank pic.twitter.com/nPzPrGdI4X— ياسر البهيجان (@yalbhijan) May 15, 2018
ووصف بعض المغردين الإعلان بأنه "تافه واستخفاف بالمرأة، ومظهر لا يليق بالمملكة العربية السعودية".
لاتكبر الموضوع يعني 🙄— temo92 (@temo921) May 15, 2018
وقال آخرون أنه "مؤسف" معترضين على وجود المرأة في الإعلانات، "هذا الإعلان غير مقبول، وليس للنواعم… إعلان يبعث مسجات ليست إيجابية وأتمنى من المسؤولين العمل على تنقيح مثل هذه السخافات".
وعلى جانب آخر رأى بعض السعوديين أن الإعلان إيجابي "ولا يمس المرأة السعودية".
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