هواتف جديدة باللونين الأحمر العنابي والذهبي

أعنلت شركة سامسونغ للإلكترونيات، أنها تعتزم طرح نسخ جديدة من هاتفي غالاكسي إس 9 وغالكسي إس 9 بلاس.

وقالت الشركة إنها تعتزم طرح الهاتفين باللونين الأحمر العنابي والذهبي في كوريا الجنوبية، حسب وكالة الأنباء يونهاب.

وأضافت الشركة الكورية الجنوبية أن "هاتف غالاكسي إس 9 الأحمر العنابي سيتم طرحه في متاجر الهاتف في يوم 25 مايو/ أيار مع طرح نسخة الشمس المشرقة الذهبية في بداية يونيو/ حزيران، وستأتي النسختان بسعة 64 غيغابايت.

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وتباع نسخة غالاكسي إس9 بسعر 888 دولار، في حين يأتى اللونان الأحمر العنابي والذهبي إضافة لألوان غالاكسي إس 9 الموجودة حاليا في السوق المحلي وهي الأسود والأزرق والبنفسجي.

Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ now available in Burgundy Red and Sunrise Gold https://t.co/Uz396cLvEg pic.twitter.com/eBjwgtnBGC — DNA (@dna) May 16, 2018

وأوضحت شكرة سامسونغ أن مبيعات سلسلة غالاكسي إس 9 الذي تم طرحه في يوم 16 مارس/ آذار تجاوزت مليون وحدة هذا الأسبوع.

Apple seeks $1 billion from Samsung for patents infringement as the retrial of 6 years old case begins https://t.co/D7jVYyq5nv pic.twitter.com/iBp97IG0qQ — TechJuice 🇵🇰 (@TechJuicePk) May 16, 2018

وتباع النسخة الذهبية في أسواق كبرى مثل أستراليا وتشيلي وألمانيا وروسيا، حسب الشركة.