شاهد... فيديو "نادر" لصلاة التراويح من المسجد الحرام قبل 37 عاما

مع أول يوم في شهر رمضان الكريم، انتشر مقطع فيديو نادر لصلاة التراويح والقيام من المسجد الحرام بالسعودية تم تسجيله قبل 37 عاما.

ونشر حساب "ذاكرة الماضي الجميل"، والذي معروف بنشره لصور وفيديوهات قديمة عن السعودية، على موقع "تويتر" مقطع فيديو نادرا لصلاة التراويح والقيام من المسجد الحرام بصوت الشيخ عبدالله الخليفي.

وكتب الحساب في تغريدته، "الشيخ عبدالله الخليفي إمام المسجد المكي ارتبط في ذاكرتنا بصلاة التراويح والقيام.. كم أبكانا- رحمه الله- بتلاوته الخاشعة في صلاة التراويح قبل 37 عاما".

الشيخ عبدالله الخليفي إمام المسجد المكي ارتبط في ذاكرتنا بصلاة التراويح والقيام..

كم أبكانا رحمه الله في تلاوته الخاشعة



📽من صلاة التراويح قبل 37 عاما#رمضان_مبارك#ذكريات_رمضان pic.twitter.com/lXDvqH68VJ — ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) May 16, 2018

وشهر رمضان هو شهر يتميز بالروحانيات وتأدية الشعائر الدينية الخاصة بالمسلمين بجانب فريضة الصوم مثل صلاة التراويح والقيام والأكثار من قراءة القرآن الكريم.