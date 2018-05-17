بالصور... الملك سلمان يتناول "السحور" مع الأسرة الحاكمة

أقام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر الخميس، مأدبة سحور في أول ليالي رمضان، جمع فيها عشرات الأمراء الذين يمثلون عدة أجيال من الأسرة الحاكمة، ويحتلون مناصب مختلفة في الدولة، إضافة إلى عدد من الوزراء والعلماء.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، صورا للحضور في قصر الحكم، ظهر فيها الملك سلمان مصافحا ضيوفه من أمراء العائلة الحاكمة.

#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية وجمعًا من الأهالي الذين قدموا للسلام عليه — رعاه الله — والتهنئة بشهر #رمضان المبارك.https://t.co/2rQpoNn3ya#واس pic.twitter.com/xxRLZQC313 — واس (@spagov) May 16, 2018

وأوضحت الوكالة أن الملك سلمان يتواجد في قصر السلام المعروف في مدينة جدة، حيث استقبل الأمراء الذين شاركوه السحور الرمضاني الأول بجانب عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الدين.

وأشارت إلى أن ملوك السعودية قد اعتادوا على استقبال أمراء الأسرة الحاكمة والمسؤولين ورجال الدين في بداية شهر رمضان من كل عام، إضافة للمناسبات الدينية الأخرى كعيدي الفطر والأضحى.