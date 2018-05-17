بالصور... الملك سلمان يتناول "السحور" مع الأسرة الحاكمة

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، صورا للحضور في قصر الحكم، ظهر فيها الملك سلمان مصافحا ضيوفه من أمراء العائلة الحاكمة.
#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية وجمعًا من الأهالي الذين قدموا للسلام عليه — رعاه الله — والتهنئة بشهر #رمضان المبارك.https://t.co/2rQpoNn3ya#واس pic.twitter.com/xxRLZQC313— واس (@spagov) May 16, 2018
وأوضحت الوكالة أن الملك سلمان يتواجد في قصر السلام المعروف في مدينة جدة، حيث استقبل الأمراء الذين شاركوه السحور الرمضاني الأول بجانب عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الدين.
#صور pic.twitter.com/AhKvYpd9eK— واس (@spagov) May 16, 2018
وأشارت إلى أن ملوك السعودية قد اعتادوا على استقبال أمراء الأسرة الحاكمة والمسؤولين ورجال الدين في بداية شهر رمضان من كل عام، إضافة للمناسبات الدينية الأخرى كعيدي الفطر والأضحى.
#صور pic.twitter.com/DzV4i5shhL— واس (@spagov) May 16, 2018
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