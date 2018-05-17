خطة العشرة الأوائل... كيف تخسر "كرشك" خلال شهر رمضان

يعتقد بعض الناس أن شهر رمضان يكون مثاليا لخسارة الوزن، لكن سريعا ما يصطدم بالواقع، بأنه شهر كارثي في زيادة الوزن.

ويشير الكثير من الخبراء إلى أن هذا ليس بسبب طبيعة الشهر، ولكن بسبب طريقة تعامل الأشخاص معه.

ونشرت مجلة "إي تايمز" تقريرا حول ما وصفته بـ"خطة الأيام العشرة" لخسارة الكرش، وهو ما يجعلها خطة مثالية لتطبيقها في "العشر الأوائل" من شهر رمضان لخسارة الوزن.

© Photo / Pixabay أغرب حمية غذائية في العالم: والدان لطفلين يتغذيان على طاقة الكون

ولكن قبل تطبيق خطة العشرة، يمكن أن تأخذ في اعتبارك مجموعة من النصائح:

— تجنب الأطعمة غير المفيدة، مثل السكر الأبيض والكافيين.

— أنت الضامن الوحيد لنجاح المقاومة الخاصة بجسمك، الي عليه أن يتعلم أنه لا يوجد سوى يوم واحد "مجاني" (Free) يمكنه أن يتناول فيه ما يشاء.

— زيوت سمك السردين والسلامون متميزة جدا في عمليات حرق الدهون لما تحويه من أحماض أوميغا 3.

— تقول النصيحة تناول وجبة الإفطار مثل الملك والغذاء مثل الأمير والعشاء مثل الفقير، لكن في رمضان يمكن أن نعدلها ونلغي وظيفة الملك، فلا تحتاج إلا إفطارا كأمير وسحورا كفقير.

— قل وداعا للمشروبات الغازية طوال شهر رمضان.

— عش في خندق من الخضروات الطازجة بدلا من خندق البسبوسة والكنافة والقطائف.

— الألياف، سلاحك الحقيقي في رمضان، لمواجهة عمليات الإمساك، ولخسارة الوزن، ويمكن أن يكون الشوفان هو حلك المثالي في رمضان.

أما بالنسبة لخطة العشر الأوائل، فجاءت تلك الحمية الغذائية على النحو التالي:

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اليوم الأول:

الإفطار: صدر دجاج مشوي + سلطة مخلوطة بفلفل أحمر + فاصوليا خضراء بزيت الزيتون.

السحور: طبق أومليت عبارة عن 3 بياض من البيض والممزوج بها 75 غراما من الفلفل المخلل وحفنة من السبانخ + بروكلي مطهو على البخار.

New post (7 DAY FLAT BELLY HEALTHY EATING MEAL PLAN!) has been published on Diet Review Video — https://t.co/3AtQBd6tKH pic.twitter.com/bW8ER5Y8Ii — Nato Kamkiya (@dietreviewvideo) March 6, 2017

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اليوم الثاني:

الإفطار: فيليه سمك المخبوز + سلطة خطراء الممزوجة بنصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون + 75 غراما من البروكلي المطبوخ على البخار.

السحور: 200 غراما من صدر الديك الرومي الممزوج مع الفلفل الأخضر + 75 غراما من الفاصوليا الخضراء المطبوخة على البخار.

Healthier cinnamon rolls. Flat Belly diet recipe: Healthy Maple-Brown sugar cinnamon rolls. Make paleo friendly with almond flour!https://t.co/0oCE49GdxL pic.twitter.com/wfRBN5tOQ2 — womaneasy (@womaneasy) May 9, 2018

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اليوم الثالث:

الإفطار: شريحة لحم مشوية أو قطعتين صغيريتين + قرنبيط وسبانخ مطبوخين على البخار + 100 غراما من شرائح الديك الرومي مع الأفوكادو.

السحور: صدر دجاجة مشوية + سلطة خطراء ممزوجة بنصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

If you remove these four food groups from your life, you can live your dream of a flat belly. One of the biggest enemies of a flat stomach, these groups cling to your bodies and make it difficult for you to lose fat.#harleys #harleyscosmeticclinic #mumbai #lokhandwala #diet pic.twitter.com/bqIKPB0DOI — Harleys Clinic (@harleysclinic01) May 11, 2018

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اليوم الرابع:

الإفطار: فيليه سمك مخبوز + سلطة بالطماطم والسبانخ وزيت الزيتون + قطع الخيار المقطعة إلى شراح صغيرة + الكوسة المشوية.

السحور: البيض المخفوق (إما بيضة كاملة أو بيضتين من بياض البيض فقط) + طماطم وفاصوليا خضراء + نصف ملعقة من الشاي الأخضر.

© Fotolia / Yurok Aleksandrovich علماء يكتشفون طريقة لإنقاص الوزن دون حمية وممارسة الرياضة

اليوم الخامس:

الإفطار: 150 غراما من الروبيان (الجمبري) المشوي + سلطة خضراء والطماطم الممزوجة بنصف ملعقة من زيت الزيتون + 5 حبات من اللوز.

السحور: 2 بيضة مسلوقة الممزوجة مع الفلفل الأحمر المقطع شرائح + بروكلي مطهو على البخار + أفوكادو + خيار.

اليوم السادس:

الإفطار: 200 غراما من الديك الرومي + سلطة خضراء + قرنبيط مطهو على البخار ونصف ملعقة من زيت الزيتون + 5 حبات من جوز البقان.

السحور: 100 غرام من قطع الدجاج المشوي + حبة طماطم + 200 غراما من الفاصوليا الخضراء والقرنبيط.

I Cut This Out of My Diet to Lose Weight and, No, It's Not Carbs https://t.co/CBKX2c2PpH #WeightLossTips #FlatBelly — f4female (@F4Female) March 3, 2018

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اليوم السابع:

الإفطار: صدر بطة مشوية من دون جلد + تشكيلة خضاء مطهوة بالكامل على البخار + بروكلي.

السحور: أومليت 3 بيضات (بياض البيض فقط) + طماطم مشوية على البخار مع السبانخ + 5 حبات من المكسرات البرازيلية.

اليوم الثامن:

الإفطار: فيليه سمك المخبوز + سلطة خطراء الممزوجة بنصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون + 75 غراما من البروكلي المطبوخ على البخار.

السحور: 200 غراما من صدر الديك الرومي الممزوج مع الفلفل الأخضر + 75 غراما من الفاصوليا الخضراء المطبوخة على البخار.

12 Slow-Cooker Flat Belly Foods Your New Year's Diet Needs https://t.co/NCXL6iYlio pic.twitter.com/hZiQfJBxdJ — Delish.com (@DelishDotCom) January 2, 2018

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اليوم التاسع:

الإفطار: شريحة لحم مشوية أو قطعتين صغيريتين + قرنبيط وسبانخ مطبوخين على البخار + 100 غراما من شرائح الديك الرومي مع الأفوكادو.

السحور: صدر دجاجة مشوية + سلطة خطراء ممزوجة بنصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

اليوم العاشر:

الإفطار: 150 غراما من الروبيان (الجمبري) المشوي + سلطة خضراء والطماطم الممزوجة بنصف ملعقة من زيت الزيتون + 5 حبات من اللوز.

السحور: 2 بيضة مسلوقة الممزوجة مع الفلفل الأحمر المقطع شرائح + بروكلي مطهو على البخار + أفوكادو + خيار.