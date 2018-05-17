تعرف قصة أغنى متسولة في العالم... كانت تتسول من أخيها

فاطمة محمد عثمان، متسولة لبنانية، رحلت منذ أيام قليلة عن عمر ناهز 54 عاما، لكنها بعد أن رحلت تم الكشف عن مفاجأة تخصها.

حصلت فاطمة عثمان عقب رحيلها على لقب "أغنى متسولة فى العالم".

المتسولة اللبنانية المليونيرة..تخيل كم تركت ثروة وراءها https://t.co/3KfO7rQ70v

عُثر على مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية نقدا، أي أكثر من 3300 دولار خبأتها المتوفاة بين أغراضها الشخصية، فضلا عن دفاتر بنكية، ناهيك عن حساب بنكي آخر بقيمة تجاوزت المليون دولار أميركي

فاطمة محمد عثمان

😱 pic.twitter.com/0A6kyYKqAt — أمل ناضرين 🇸🇦 (@AmalNadhreen) May 17, 2018

فقد جمعت فاطمة عثمان 5.5 مليون دولار، خلال سنوات طويلة كمتسولة، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لسيدة متسولة.

تم العثور على المتسولة #فاطمة_عثمان متوفية بداخل سيارة في محلة البسطة شارع الاوزاعي صباح اليوم وتبين ان سبب الوفاة طبيعي

ومعها ما يقارب ٥ مليون ليرة لبنانية و٣ دفاتر بنك.

حساب بقيمة مليار وسبعماية مليون ليرة 🤔 pic.twitter.com/EmRi26LN82 — Sara Abdo (@SaraNewsy) May 15, 2018

والحكاية أن فاطمة محمد عثمان، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعيش في منطقة "البسطة الفوقا" وهي منطقة تراثية في بيروت.

وتعيش حياتها متسولة منذ كان عمرها 13 عاما، وهي في الأصل من بلدة عين الذهب —عكار، وإن سكنت منطقة البسطة منذ عام 1982، حين اجتاحت إسرائيل لبنان.

وتسكن أغنى متسولة في العالم في سيارة قديمة منذ 15 عاما، وهو المكان الذي وجدت فيه ميتة.

وحسب أخيها خالد عثمان، كانت فاطمة تعاني من تشمع في الكبد، وقامت بإجراء جراحة قبل أشهر.

وأكد أخيها صحة الثروة التي تمتلكها، وقال إنها كانت تبلغه بأن لديها أموالا طائلة، لكنه لم يكن يصدق "لضخامة المبلغ".

فاطمة محمد عثمان

متسولة عثر عليها متوفية بداخل سيارة في محلة البسطة _ بيروت لأسباب طبيعية.

الخبر انه عثر معها على مبلغ يقارب 5 ملابين ليرة لبنانية (3500 دولار) و 3 دفاتر مصرفية لحسابات تفوق قيمتها المليون دولار pic.twitter.com/Pkvaf4kA3r — لوريس قسطنطين (@LauriceC) May 16, 2018

وأضاف أخيها أنها كثيرا ما كانت تطلب منه "أموالا رغم معرفتها بضيق حاله".

لماذا أدت وفاة سيدة بلا مأوى في #لبنان إلى ضجة وصدمة على مواقع التواصل؟ pic.twitter.com/GZOgREbJwf — أنا العربي (@AnaAlarabytv) May 17, 2018

وتتكون عائلة فاطمة عثمان من والدتها و7 أشقاء، يعملون الآن على الكشف عن ثروتها.

وبعد أن انتشر خبر الوفاة والعثور على المبلغ الخيالي بالنسبة لمتسولة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالأمر.

ما قصة المتسولة #المليارديرة؟

العثور على سيدة متوفية كان يُعتقد أنها متسولة في بيروت، قبل أن يتبين أنها تملك ثروة طائلة. فماذا في التفاصيل؟@hamdan_rima https://t.co/OjOSxl1nfa — OTV Lebanon (@OTVLebanon) May 16, 2018

وانتشر على المواقع صورة يقال إنها لكشف حسابها بأحد بنوك لبنان.

انتشرت هالصورة اليوم لكشف حساب #فاطمة_عثمان و هي سيدة كانت عايشة متسولة.

الله يرحمها بس قصتها عنجد غريبة!!!

عندا مشكلة نفسية أو مشكلة عائلية خلتها تترك البيت و تعيش هيك 🤔🤔🤔 و ليه التسول طالما ميسورة بالمال 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/k4LWzs0ozv — Elle 📌 (@Elle_A__Paris) May 17, 2018

كما انتشرت مرة أخرى صورة لرجل الأمن الذي سقاها المياه ذات مرة، وتم ترقيته لذلك.

ماتت المتسوّلة في شوارع بيروت فاطمة عثمان …أورثت عائلتها ثروة… وترقية لرجل الأمن الذي روى عطشها … #رواية_واقعية 💯 pic.twitter.com/bTAdUNsamX — Maria Yammine (@yamminemaria5) May 16, 2018

وتوقع البعض أن تزداد نسبة "الشحاذة" بعد واقعة فاطمة عثمان.