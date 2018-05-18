قبل إذاعة الحلقات... اكتشف السر الجديد الذي يجهزه رامز جلال للاعبي المنتخب والرياضيين

اهتمت تقارير صحفية عديدة بنشر تفاصيل وأسرار جديدة متعلقة ببرنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان "رامز تحت الصفر".

ونشرت تقارير صحفية مصرية محلية تفاصيل محادثة تمت مع كاتب برنامج رامز جلال، عبد الله غلوش.

وجاء في المحادثات تهنئة لكاتب البرنامج على انطلاق الحلقة الأولى من البرنامج، التي كانت ضيفتها الفنانة ياسمين صبري ، الذي يتم تصويره في روسيا، ويخدع فيه النجوم الذين يتم استضافتهم بأنهم سيجرون لقاء مع كوبر قبل انطلاق فعاليات كأس العالم، التي تشارك فيها مصر للمرة الأولى منذ 28 عاما.

ورد غلوش على سؤال حول كيف سيتمكن رامز جلال من معالجة مشكلة تقمصه لشخصية المدير الفني لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، مع لاعبي المنتخب المصري ورياضين مثل المدير الفني السابق لنادي الأهلي المصري، حسام البدري، الذين يعرفون كوبر بصورة شخصية قوية، ولن تنطلي عليهم خدعة رامز جلال.

وأثار عدد من متابعي "رامز تحت الصفر" هذا التساؤل، خاصة وأن ياسمين صبري أو أي فنان قد لا يكون على معرفة جيدة مع كوبر، ولكن الأمر سيكون صعبا مع لاعبي كرة القدم.

وقال كاتب برنامج "رامز تحت الصفر": "هناك تفاصيل وأسرار جديدة في البرنامج".

وتابع:

"رامز لن يقابل لاعبي كرة القدم بشخصية كوبر، لكنه سيتقمص شخصية أخرى".

واختتم بقوله:

"رامز مع لاعبي كرة القدم والرياضيين سيكون شخص آخر غير كوبر".