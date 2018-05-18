موجة غضب ضد عمرو خالد بسبب "فراخ تأخذك إلى الجنة"

وظهر عمرو خالد في إعلان رمضاني يروج لإحدى شركات الدجاج السعودية. واعتبر المتابعون أن عمرو خالد يروج للشركة، خالطا بين ما هو ديني وما هو تجاري.
مع (دجاج الوطنية) تدخل الجنة…!!!
عمرو خالد ستايل…!!— Dr. Abdallah Marouf (@AbdallahMarouf) May 17, 2018
نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة..! pic.twitter.com/I9OtbkQWdy
عمرو خالد عامل إعلان فراخ بيقول فيه لما تاأكل الفرخة الوطنية من دول وتروح تصلي التراويح بعدها ارتقاءك لربنا في قيام الليل وصلاة التراويح أحلى— ام روزانا المصرى❤ (@sss21296) May 17, 2018
فرخة تأخذك إلى الجنة pic.twitter.com/8dPArtLkBv
وربط عمرو خالد بين صحة الصيام وتناول الدجاج الذي يروج له في الإعلان.
#عمرو_خالد: "دجاج الوطنية طريقك إلى الجنة"
الداعية يروّج لدواجن شركة مصرية سعودية@amrkhaled pic.twitter.com/1S6U4scQKS— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 18, 2018
ويقول خالد في الإعلان "لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونو صح مع الدجاج بخلطة آسيا".
عمرو خالد…
الروح ترتقي بأجنحة فراخ الوطنية.. و القلب يهرول مسرعا بأفخاد فراخ الوطنية #فراخ_الوطنية#فراخ_تأخذك_إلى_الجنة 🙃😂#عمرو_خالد_الدجاج_يرتقي_بالروح— مثنى الكبودي (@alkboodi) May 18, 2018
كان ناقص يدعي في آخر الإعلان يا رب اللي يشتري ويأكل فراخ #الوطنية يخش الجنة
ويا رب اللي يحضر وصفات آسيا ترزقه من حيث لا يحتسب#عمرو_خالد pic.twitter.com/j5kUCJF42n— خرابيش (@Kharabeesh) May 18, 2018
ودشن رواد موقع تويتر هاشتاغ بعنوان "فراخ تأخذك إلى الجنة"، وتندروا كثيرا حول الإعلان الذي يظهر فيه عمرو خالد.
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