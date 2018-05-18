موجة غضب ضد عمرو خالد بسبب "فراخ تأخذك إلى الجنة"

أثار إعلان رمضاني جديد للداعية المصري عمرو خالد ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر عمرو خالد في إعلان رمضاني يروج لإحدى شركات الدجاج السعودية. واعتبر المتابعون أن عمرو خالد يروج للشركة، خالطا بين ما هو ديني وما هو تجاري.

مع (دجاج الوطنية) تدخل الجنة…!!! عمرو خالد ستايل…!!

نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة..! pic.twitter.com/I9OtbkQWdy — Dr. Abdallah Marouf (@AbdallahMarouf) May 17, 2018