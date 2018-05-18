بعد غياب والدها... من سيصحب ميغان ماركل في الكنيسة لكي يقدمها لعريسها الأمير هاري

سيصحب الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، ميغان ماركل، عبر ممشى الكنيسة في مراسم زواجها من ابنه الأمير هاري، غدا السبت 19 مايو/ أيار، بعد اضطرار والدها للتغيب بسبب اعتلال صحته.

وكان والد ميغان ماركل، توماس، أدلى بسلسلة من التصريحات المتناقضة عن حضوره، ثم قال في النهاية لموقع "تي.إم.زي" الإلكتروني لأخبار المشاهير، إنه خضع لجراحة في القلب، ولن يستطيع الحضور، وذلك في أحداث درامية عائلية سلطت وسائل الإعلام الأضواء عليها، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

© REUTERS / POOL تعرف على القنوات الناقلة للزفاف الملكي البريطاني في الشرق الأوسط

وقال مكتب هاري في قصر كنسينغتون في بيان: "طلبت ميغان ماركل من صاحب السمو الملكي أمير ويلز مرافقتها عبر الممشى في كنيسة سان جورج يوم زفافها".

وأضاف البيان: "يسر الأمير أن يرحب بانضمام السيدة ماركل للعائلة المالكة بهذه الطريقة".

ومن المقرر أن تلتقي دوريا راجغاند، والدة ماركل الأمريكية ذات الأصول الأفريقية، بالملكة إليزابيث (92 عاما) جدة الأمير هاري لاحتساء الشاي اليوم الجمعة.

وأثارت مدربة اليوغا إعجاب الأمير تشارلز والد زوج ابنتها المستقبلي، عندما التقى بها يوم الأربعاء، حسبما قال مصدر قريب من العائلة المالكة.

وأكد قصر باكنغهام أن زوج الملكة إليزابيث الأمير فيليب (96 عاما) سيحضر الزفاف، رغم خضوعه لجراحة لتغيير مفصل الفخذ الشهر الماضي.

وخارج الجدران الحجرية القديمة لقلعة وندسور، مقر إقامة العائلة المالكة منذ ألف عام تقريبا، اختلطت حشود المهنئين والسياح وفرق التغطية التلفزيونية تحت أعلام بريطانية وأمريكية.

وسيتزوج هاري (33 عاما) من الأمريكية ماركل (36 عاما)، نجمة مسلسل (سوتس) التلفزيوني، في كنيسة سان جورج، التي تعود للقرن الخامس عشر والواقعة في قلعة وندسور.

وتبدأ المراسم غدا السبت في الساعة 11 تقريبا بتوقيت غرينتش، ولم تعلن بعد تفاصيل عن فستان العروس وخاتم الزواج وترتيبات المراسم.

وقالت ميغان ماركل إنها حزينة لأن والدها لن يستطيع الحضور، لكنها عبرت عن أملها في أن يحصل على الوقت الذي يحتاجه للاعتناء بصحته.

وسيتجول العروسان بعد مراسم الزواج، التي ستستمر ساعة، في أرجاء وندسور في عربة تجرها الخيول.

وقالت كلير بتاك مصممة كعكة حفل الزفاف، إن إعدادها احتاج ستة خبازين عملوا لخمسة أيام، والكعكة مصنوعة من الليمون وزهرة البيلسان مع الزبد المجمد ومكسوة بأزهار نضرة.

وتتوقع الشرطة احتشاد أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع خارج القلعة، وهي مقر سكن الملكة غرب لندن وأقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم. وقالت الشرطة إنها ستتخذ إجراءات أمن مشددة لتأمين الحدث.