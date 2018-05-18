ريم مصطفى تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضربها لـ "رامز تحت الصفر" (فيديو)

وأصبح اسم ريم مصطفى متداولا بشدة بين مستخدمي مواقع التواصل، بعد انهيالها بالضرب على رامز جلال، عقب اكتشافها للمقلب.
وتنوعت تعليقات مستخدمي موقع "تويتر" ما بين الإشادة بجمالها، وما بين التعاطف معها بعد تعرضها لمقلب "رامز تحت الصفر"، وما بين السخرية من ترديدها لكلمة "يالهوي" أثناء تعرضها للمقلب.
ريم مصطفى دي روسيه وجت مصر غلط— ∆ (@official_A7MD) May 18, 2018
ريم مصطفي ممكن كمان واحدة يلهوي 😂😂 pic.twitter.com/96AuNENzeG— ☬آلَّـّقَـّّآئدُ☬ (@sherifmenisy) May 18, 2018
حد يعمل مقلب في وحده زي ريم مصطفى دي ي بهايم ي بهايم! pic.twitter.com/D7EiXL4Jsb— سراج مهمه 👮 (@Modyhane1) May 18, 2018
ومعانا الفنانة ريم مصطفى pic.twitter.com/HNkGrjTUSl— MD (@MDduo) May 18, 2018
ولمع اسم ريم مصطفى في الدراما العربية، خلال السنوات الأخيرة، بمشاركتها في مسلسلات "هبة رجل الغراب"، و"نصيبي وقسمتك"، و"مأمون وشركاه" أمام الفنان المصري عادل إمام.
May 18, 2018
كما أن ريم مصطفى تشارك في موسم دراما رمضان هذا العام، بالمسلسل الكوميدي "الوصية"، مع أحمد أمين وأكرم حسني، والمذاع على شاشة قناة "سي بي سي" المصرية.
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