ريم مصطفى تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضربها لـ "رامز تحت الصفر" (فيديو)

اجتاحت الممثلة المصرية ريم مصطفى، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إذاعة الحلقة الثانية من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، مساء اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار.

وأصبح اسم ريم مصطفى متداولا بشدة بين مستخدمي مواقع التواصل، بعد انهيالها بالضرب على رامز جلال، عقب اكتشافها للمقلب.

وتنوعت تعليقات مستخدمي موقع "تويتر" ما بين الإشادة بجمالها، وما بين التعاطف معها بعد تعرضها لمقلب "رامز تحت الصفر"، وما بين السخرية من ترديدها لكلمة "يالهوي" أثناء تعرضها للمقلب.

ريم مصطفى دي روسيه وجت مصر غلط — ∆ (@official_A7MD) May 18, 2018

ريم مصطفي ممكن كمان واحدة يلهوي 😂😂 pic.twitter.com/96AuNENzeG — ‏☬آلَّـّقَـّّآئدُ☬ (@sherifmenisy) May 18, 2018

حد يعمل مقلب في وحده زي ريم مصطفى دي ي بهايم ي بهايم! pic.twitter.com/D7EiXL4Jsb — سراج مهمه 👮 (@Modyhane1) May 18, 2018

ومعانا الفنانة ريم مصطفى pic.twitter.com/HNkGrjTUSl — MD (@MDduo) May 18, 2018

ولمع اسم ريم مصطفى في الدراما العربية، خلال السنوات الأخيرة، بمشاركتها في مسلسلات "هبة رجل الغراب"، و"نصيبي وقسمتك"، و"مأمون وشركاه" أمام الفنان المصري عادل إمام.

كما أن ريم مصطفى تشارك في موسم دراما رمضان هذا العام، بالمسلسل الكوميدي "الوصية"، مع أحمد أمين وأكرم حسني، والمذاع على شاشة قناة "سي بي سي" المصرية.