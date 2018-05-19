"واتسآب" يطرح عدة ميزات دفعة واحدة… تعرف عليها

أعلنت شركة "واتسآب" عن طرح عدد من الميزات لمستخدمي التطبيق دفعة واحدة قريبا.

ومن بين الميزات الجديدة إجراء محادثات فيديو للمجموعات، وكذلك تمكين استخدام ملصقات شركات آخرى غير واتسآب ضمن التطبيق، بحسب موقع "Gadgets" المختص في أخبار التقنية.

WhatsApp Said to Get Chat Filter, Announcement & More New Features Soon; Restricted Group Settings Come to Android Stable https://t.co/KHC2mBT0kw pic.twitter.com/WJaRk6vDu0 — TechvsGadgets (@TechvsGadgets) May 13, 2018

وتشير التسريبات إلى إلى أن هناك مجموعة مجموعة أخرى منفصلة من الميزات قد تطرح قريبا.

وبشكل منفصل، طرحت بالفعل ميزة جديدة إلى إصدار التطبيق رقم (v2.18.142) لأنظمة هواتف أندرويد، إذ تتيح للمستخدمين اختيار الأعضاء الذين يمكنهم تغيير معلومات المجموعة.

© AP Photo / Andre Penner حيلة جديدة لاسترجاع رسائل "واتسآب" المحذوفة

هذه الميزة وصلت بالفعل إلى هواتف "آي فون" في وقت سابق من هذا الأسبوع. في حين أشارت عدة تقارير أنه سيتم طرح وظائف جديدة في تطبيق واتسآب لهواتف أندرويد ، بما في ذلك "فلتر" المحادثات، وهي ميزة خاصة بالإعلانات، فضلا عن وضع خاص برسائل البث الجديد، وتغيير في خاصية "حذف الجميع".

كان التطبيق، المملوك لشركة فيسبوك، قد عدل في وقت سابق من هذا الشهر الحد الأقصى من الوقت لحذف الرسائل.