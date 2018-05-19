زفاف الأمير هاري وميغان يشهد "مزيجا" فريدا من نوعه

يقام زفاف الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، اليوم السبت 19 مايو/أيار، في حفل من المنتظر أن يجمع مزيجا فخما من أبهة الملكية البريطانية وبريق هوليوود.

وذكرت رويترز إنه من المتوقع أن يُتابع مئات الملايين من الناس في أنحاء العالم حفل زفاف حفيد الملكة إليزابيث المحبوب والممثلة الأمريكية نجمة مسلسل "سوتس" في كنيسة سان جورج التي تعود للقرن الخامس عشر والواقعة بقلعة وندسور.

© REUTERS / POOL صنع أطول بطاقة تهنئة في العالم للأمير هاري وعروسه ميغان ماركل

ومن المتوقع حضور أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع الضيقة للمدينة التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن، ويوجد بالمدينة أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم والتي سكنها 39 ملكا بريطانيا منذ عام 1066.

ويعتبر الزفاف الملكي بالنسبة للكثيرين، عبارة عن قصة خيالية، وبالنسبة لبعض السود من البريطانيين فإن الزفاف يشرح انهيار الحواجز في بريطانيا الحديثة، في حين أنه بالنسبة لفريق ثالث غير مهم من الأساس، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم البريطانيين لن يهتموا بمشاهدة الحفل.

ويستمر الحفل الذي يبدأ الساعة 1100 بتوقيت غرينتش لمدة ساعة فيما يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون السماء صافية والشمس ساطعة.

وستصل ماركل إلى الكنيسة مع أمها دوريا راجلاند،61 عاما، التي قضت ماركل معها ليل الجمعة في فندق فاخر. وقضى هاري ليل الجمعة مع شقيقه وإشبينه وليام في فندق آخر. وستكون الأميرة تشارلوت ابنة وليام وشقيقها الأمير جورج من بين وصيفات العروس والأطفال المساعدين.

يشار إلى أن هاري،33 عاما، هو السادس في ترتيب ولاية العرش. وماركل، 36 عاما، مطلقة، وأمها أمريكية من أصول أفريقية وأبوها أبيض.