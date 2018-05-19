فيلم ياباني يفوز بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان كان السينمائي

فاز الفيلم الدرامي الياباني "شوب ليفتر" للمخرج هيروكازو كوري-إيدا بجائزة "السعفة الذهبية" لأفضل فيلم في مهرجان كان السينمائي، اليوم السبت 19 مايو/أيار الجاري.

وفاز فيلم "بلاك كلانزمان" للمخرج الأمريكي سبايك لي عن رجل شرطة أسود اخترق جماعة "كو كلوكس كلان" العنصرية بالجائزة الكبرى، وهي الجائزة التي تلي السعفة الذهبية، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.