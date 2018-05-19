لبنان يتخذ إجراءا بشأن الملهى الليلي بعد بثه لآيات قرآنية

ونص القرار على أنه يمنع منعا باتا، فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية، عملا بالمادة ٣٩٥ من قانون العقوبات، بحسب قناة "إل بي سي" اللبنانية.
ويظهر الفيديو مجموعة من الشبان وشابات يرقصون في ملهى "Garten" في الزيتونة باي، وبينما تعلو أصواتهم مع صوت الموسيقى، يسمع الجميع آيات قرآنية كان الـ"DJ" قد وضعها مع الأغاني.
وكان محافظ بيروت، زياد شبيب، كلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، الاطلاع على مقطع الفيديو المتداول، والانتقال إلى الموقع ورفع تقرير عاجل، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في حق الملهى والمقيمين عليه.
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