هيكتور كوبر يخرج عن صمته ويعلق على تقليد رامز جلال له

وخرج المدرب الأرجنتيني عن صمته، من خلال مصدر مقرب منه، أكد أنه لم يشاهد سوى 3 دقائق فقط من البرنامج، وكان تعقيبه أنه لا يريد التعليق على الأمر، بينما أكد في الوقت نفسه على أن الشخصية التي يجسدها رامز جلال لا تشبهه على الإطلاق، وفقا لموقع "يلا كورة" المصري.
وعن تساؤل البعض عن إمكانية مقاضاة هيكتور كوبر لرامز جلال والبرنامج بسبب استخدام اسمه وشخصيته في البرنامج، أكد المدرب الأرجنتيني أنه لا ينوي رفع دعاوى قضائية.
وتابع أن تقليد الناس هو أمر عادي، إلا إذا تم التطرق لأمور شخصية.
ويتنكر رامز جلال في شخصية هيكتور كوبر، ضمن أحداث برنامجه "رامز تحت الصفر"، كعامل إضافي لإقناع ضحيته بحقيقة تشجعيه للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم في روسيا.
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