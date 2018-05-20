هيكتور كوبر يخرج عن صمته ويعلق على تقليد رامز جلال له

بعد مرور يومين من بدء عرض برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، تساءل العديد من المشاهدين حول رد فعل المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، هيكتور كوبر، بشأن تنكر الممثل المصري، رامز جلال في شخصيته.

وخرج المدرب الأرجنتيني عن صمته، من خلال مصدر مقرب منه، أكد أنه لم يشاهد سوى 3 دقائق فقط من البرنامج، وكان تعقيبه أنه لا يريد التعليق على الأمر، بينما أكد في الوقت نفسه على أن الشخصية التي يجسدها رامز جلال لا تشبهه على الإطلاق، وفقا لموقع "يلا كورة" المصري.

وأشار كوبر إلى أنه من الواضح جدا أن هذه الشخصية لا تمثله على الإطلاق، على الرغم من اعترافه باجتهاد طاقم برنامج "رامز تحت الصفر" للوصول إلى الشبه بشكل كامل.

وعن تساؤل البعض عن إمكانية مقاضاة هيكتور كوبر لرامز جلال والبرنامج بسبب استخدام اسمه وشخصيته في البرنامج، أكد المدرب الأرجنتيني أنه لا ينوي رفع دعاوى قضائية.

وتابع أن تقليد الناس هو أمر عادي، إلا إذا تم التطرق لأمور شخصية.

ويتنكر رامز جلال في شخصية هيكتور كوبر، ضمن أحداث برنامجه "رامز تحت الصفر"، كعامل إضافي لإقناع ضحيته بحقيقة تشجعيه للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم في روسيا.