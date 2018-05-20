نوال الكويتية تكشف مفاجأة عن "آراب أيدول"... وترد على أحلام: عيب (فيديو)

انتقدت المطربة الكويتية نوال، المطربة الإماراتية أحلام، بسبب هجومها غير المبرر عليها، وذلك ردا على خلافاتها معها.

وأكدت نوال خلال استضافتها في برنامج "مجموعة إنسان"، على قناة "إم بي سي" السعودية، من تقديم علي العلياني، أن أحلام هي من أشعلت الخلاف معها، وذلك عبر سلسلة من التغريدات التي أطلقتها من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشارت نوال إلى أن أحلام بدأت في مضايقتها، عندما غردت: "أي فنان يغني مع الفنان محمد عبده في نفس اليوم يحترق كارته"، وذلك تزامنا مع الحفل الذي أحيته نوال مع المطرب السعودي في الكويت.

كما قالت نوال إن أحلام صورت المسرح الذي كانت ستحيي عليه حفلها في مهرجان "موازين" في المغرب، وقالت: "معقول هذا جمهور نوال فقط".

وعندما عرض البرنامج مقطع فيديو لأحلام وهي تقول: "إن الخير لم يثمر في نوال"، ردت نوال بأنها "كلمة عيب في حقها"، وأكدت بأنها لم تخذل أحلام في يوم من الأيام.

وفجرت نوال الكويتية في برنامج "مجموعة إنسان" مفاجأة، وهي أنها تلقت عرضا من إدارة قنوات "إم بي سي"، للمشاركة في برنامج المسابقات الغنائية "آراب أيدول"، ولكنها لم توافق عليه بشكل نهائي حتى الآن.

كما أعلنت نوال لكل جمهورها السعودي، عن استعدادها لإحياء حفل غنائي قريبا على مسارح المملكة.

وكانت إدارة "إم بي سي" أعلنت قبل أشهر عن استبدال أحلام بنوال في برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، ولكنها بعد فترة قررت إعادتها للجنة تحكيم البرنامج من جديد.

يذكر أن أحلام تشارك في لجنة تحكيم برنامج "آراب أيدول"، إلى جانب كل من المطربة اللبنانية نانسي عجرم والمطرب اللبناني وائل كفوري والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي.