تسجيل
02:15 20 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    طعام

    "السعادة والخمول والانتباه"… كيف يؤثر الطعام الذي نتناوله على أدمغتنا

    © Sputnik . Valery Titievsky
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يعد الدماغ الجزء الأكثر تعقيدا في الجسم البشري، على الرغم من أنه لا يزن سوى 1300 غم، لكنه يتكون من خلايا عصبية تتحكم في الحركات، والأحاسيس والأفكار ودرجات التركيز والانتباه.

    ويعد الدماغ الجزء الأكثر تعقيدا في الجسم البشري، على الرغم من أنه لا يزن سوى 1300 غم، لكنه يتكون من خلايا عصبية تتحكم في الحركات، والأحاسيس والأفكار ودرجات التركيز والانتباه.

    ويتآثر الدماغ كباقي أعضاء الجسم سلبا و إيجابا بنوعية الطعام الذي نتناوله، بحسب موقع TED الأمريكي.

    نوع الطعام يسبب الفتور والتركيز أيضا

    إذا قمنا بامتصاص كل الرطوبة من الدماغ، وقمنا بتقسيمه إلى المحتوى الغذائي الذي يشكله، سيبدو أن معظم وزن الدماغ يتكون في الأساس من الدهون، والمعروفة أيضاً بـ"الليبيدات"، في حين نجد البروتينات والأحماض الأمينية والمغذيات الدقيقة والجلوكوز يشكل باقي مادة الدماغ.

    ويعتبر الدماغ، بطبيعة الحال، أكثر من مجرد مجموع الأجزاء الغذائية المكونة له، إذ أن لكل مكون تأثير واضح على العمل، والتطوير والمزاج والطاقة. لذلك فإن الفتور الذي نصاب به بعد الغداء، أو اليقظة في وقت متأخر من الليل التي من الممكن أن نشعر بها، قد تكون ببساطة ناتجة عن آثار الطعام على الدماغ.

    من بين الدهون الموجودة في الدماغ الدهون الأمينية "أوميغا 3 و 6". وتأتي هذه الأحماض الدهنية الأساسية، التي تم ربطها بمنع شروط الدماغ التنكسية، من وجباتنا الغذائية. لذلك تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا، مثل المكسرات، والبذور والأسماك الدهنية أمر مهم لتجديد وصيانة أغشية الخلايا.

    لكن في حين تعتبر الأوميغا دهون مفيدة  للدماغ، فإن استهلاك الدهون الأخرى على المدى الطويل، مثل الدهون غير المشبعة والمشبعة، قد يؤثر على صحة الدماغ.

    الغذاء يتحكم أيضا في النوم والمزاج وزيادة الوزن

    في الوقت نفسه، تتحكم البروتينات والأحماض الأمينية، وهي المواد الغذائية الحيوية في عملية النمو والتطور، في شعورنا وتصرفنا. وتحتوي الأحماض الأمينية على مركبات طليعية للناقلات العصبية، التي تحمل الإشارات بين الخلايا العصبية، وتؤثر على أشياء مثل المزاج، والنوم والانتباه والوزن.

    وذلك هو أحد الأسباب التي قد تجعلك تشعر بالراحة بعد تناول طبق كبير من المعكرونة، أو باليقظة بعد وجبة غنية بالبروتين.

    ويمكن للتركيبات المعقدة في الطعام أن تحفز خلايا الدماغ لإفراز هرمون تغيير المزاج النورايبنفرين، والدوبامين والسيروتونين.

    لكن الوصول إلى خلايا الدماغ صعب، ويجب على الأحماض الأمينية أن تتنافس لوصول محدود. ويساعد اتباع نظام غذائي بأطعمة متنوعة في الحفاظ على مزيج متوازن من الناقلات العصبية في الدماغ، ويحافظ على مزاجك من الانحراف إلى جهة واحدة.

    ومثل باقي الأجهزة في أجسامنا، تستفيد أدمغتنا أيضا من التوريد المنتظم من المغذيات الدقيقة، إذ تقوم المواد المضادة للأكسدة في الفواكه والخضروات بتعزيز الدماغ لمحاربة الجذور الحرة التي تدمر خلايا المخ، لتمكين الدماغ من العمل بشكل جيد لفترة أطول من الزمن.

    نقص الفيتامينات يعرضنا لتدهور الحالة العقلية

    ودون مغذيات دقيقة قوية، مثل الفيتامينات B6، وB12 وحمض الفوليك، ستكون أدمغتنا عرضة لأمراض الدماغ وتدهور الحالة العقلية.

    تعتبر الكميات الضئيلة من الحديد والمعادن والنحاس والزنك والصوديوم مهمة أيضا لصحة الدماغ وبداية التطور المعرفي.

    ومن أجل أن يقوم المخ وبكفاءة بتحويل وتوليف هذه العناصر الغذائية القيمة، فإنه يحتاج للوقود، والكثير منه. وفي حين أن الدماغ البشري يشكل فقط نحو 2٪ من وزن الجسم، فإنه يستخدم حوالي 20٪ من موارد طاقته.

    ويأتي معظم هذه الطاقة من الكربوهيدرات التي يهضمها جسمنا إلى جلوكوز، أو سكر الدم. وفي الواقع، إن أي تغيير في وظائف الدماغ هو أحد المؤشرات الرئيسية لنقص العناصر الغذائية. وبدورها تأتي الكربوهيدرات في ثلاثة أشكال: النشا والسكر والألياف.

    لذلك فإن غذاءاً يحتوي نسبة كبيرة من السكر، مثل الخبز الأبيض، يؤدي إلى إفراز سريع للجلوكوز في الدم، ثم يأتي الانخفاض في نسبة السكر في الدم، وينخفض معها الانتباه والمزاج.

    ومن ناحية أخرى، الشوفان والحبوب، والبقوليات لها إفراز أبطأ للجلوكوز، متيحة بذلك مستوى أكثر ثباتاً من الانتباه. لذلك، للحصول على قدرة دماغية مستمرة، فإن اختيار نظام غذائي متنوع من الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية أمرا مهما للغاية.

     

    انظر أيضا:

    "المشاكل اليومية"... تسبب تقدم عمر الدماغ بمعدل 4 أشهر
    العلاقة بين بنية الدماغ والنجاح المالي
    مخاطر الهواتف الذكية على الدماغ
    ماذا يحدث في الدماغ البشري لحظة الموت
    العلماء يخترعون جهازا لتطوير عمل الدماغ
    ظهور مخلوق غريب يشبه الدماغ البشري يحير العلماء (فيديو)
    علماء يكتشفون وسيلة فعالة لتحسين وظيفة الدماغ
    علماء روس يخترعون رذاذا لاستئصال أورام الدماغ
    الكلمات الدلالية:
    أطعمة, النوم, أطعمة, صحة, السعودية, سوريا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شاب فلسطيني خلال مسيرات العودة الكبرى واحياء الذكرى الـ70 للنكبة بالقرب من مستوطنة يهودية في بيت إيل، بالقرب من رام الله، الضفة الغربية 15 مايو/ أيار 2018
    من استعداد الدول لكأس العالم... إلى استقبال بوتين للأسد في سوتشي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لا تزعل من عمووو...
    لا تزعل من عمووو...
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 15 مايو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك