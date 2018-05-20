ممثلة إيطالية تحذر المتحرشين في مهرجان كان (فيديو)

وكانت أرجينتو قالت إن وينستين اغتصبها خلال مهرجان كان في عام 1997، عندما كانت تبلغ من العمر 21 عاما، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ونفى وينستين مزاعم ممارسة الجنس دون موافقة.

وقالت أرجينتو في كلمة قبل تسليم جوائز مهرجان كان، في حفل ختامه السبت 19 مايو/أيار الجاري: "هذا الاحتفال هو المنطقة التي يصطاد فيها فرائسه (من النساء)".

وأضافت أن وينستين الذي كان له وجود مؤثر بشكل كبير في المهرجان حتى هذا العام، لن يعود أبدا بعد أن "تجنبه العاملون في الحقل السينمائي الذين احتضنوه ذات يوم وتستروا على جرائمه".

وقالت: "حتى الليلة كان يجلس بينكم أشخاص يجب محاسبتهم على سلوكهم ضد المرأة".

واختتمت كلمتها وسط تصفيق حاد بالقول: "تعرفون من أنتم ولكن الأهم أننا نعرف من أنتم ولن نسمح لكم بعد الآن بالإفلات من العقاب عن أفعالكم".

وأقام منظمو المهرجان الذي بدأ في التاسع من مايو، خطأ ساخنا لضحايا التحرش، وأقيمت عدة جلسات نقاش حول قضايا التحرش الجنسي، وعدم تمثيل المرأة على نحو جيد في صناعة السينما