شاهد... القبض على مواطن سعودي بسبب هذا الفيديو

أعلنت المديرية العامة للمرور في السعودية، القبض على أحد المواطنين بعد ظهوره في لقطة فيديو، وهو يعترض حركة السير على طريق عام بالمدينة المنورة معرضا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأضاف المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سيتم استكمال الإجراءات لإحالته للنيابة العامة.

تم بتوفيق الله القبض على أحد المواطنين بعد ظهوره في لقطة فيديو وهو يعترض حركة السير على طريق عام بالمدينة المنورة معرضًا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وسيتم استكمال الإجراءات لإحالته للنيابة العامة #المرور_السعودي pic.twitter.com/h8i1K8Peox — #المرور_السعودي (@eMoroor) ١٩ مايو ٢٠١٨

ونشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، فيديو يظهر فيه شاب ملثم يرقص فوق سيارة خاصة متوقفة على أحد جوانب الطرق، على أنغام إحدى الأغاني، ثم قفز فجأة على الطريق أمام شاحنة كانت قادمة بسرعة، في محاولة منه ليثبت لرفاقه شجاعته، بهذا الشكل المتهور.

وتمكن سائق الشاحنة من مفاداة الشاب في اللحظة الأخيرة، رغم إطلاقه بوق الشاحنة بقوة لتنبيهه، دون جدوى. ولم يكن بين الشاب والموت تحت عجلاتها سوى أجزاء من الثانية.