3 حيل "فعالة" لانقاص الوزن

وفي هذا التقرير نستعرض 3 حيل بسيطة يمكن أن تضاف إلى أي نظام غذائي للمساعدة في انقاص الوزن، بحسب مجلة Womenshealthmag الأمريكية.

5 Rules That Actually Work If You’re Trying To Lose Weight https://t.co/cOQDm62MCC pic.twitter.com/fI717JcVAe — General Health (@generalhealthma) May 19, 2018

تناول وجبات كاملة.. وليس وجبات خفيفة

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا عدد وجبات أقل، وبكميات أكبر، كان وزنهم أقل. وذلك لأن الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالوجبات الخفيفة.

Anxiety Tip:



Eat well-balanced meals. Do not skip any meals. Do keep healthful, energy-boosting snacks on hand. pic.twitter.com/8xy3jKjpVd — Carol Feldman Bass (@SocialDynamix1) April 25, 2018

تمرينات أقل جهدا

في دراسة على مجموعات شاركت في الركض ركوب الدراجات لمدة 30 دقيقة مقابل 60 دقيقة في اليوم، انخفض وزن المجموعة التي تمرنت لمدة 30 دقيقة بنسبة 33 % أكثر من المجموعة الأخرى. كما حافظوا على نشاط أكثر خلال باقي اليوم.

You like HOT yoga? We've got face-burning, sweat-pouring, hot-off-the-griddle yoga all week, every week! Plus, classes that are a little less sweaty. See our full schedule of yoga delights at the link! #loudoun #herndon #locowellness https://t.co/ia5dGHMKCs pic.twitter.com/iZzMNQ5S1C — Samskara Yoga & Heal (@samskarayogava) February 28, 2018

الحبوب الكاملة

يملي هؤلاء الذين يتناولون الحبوب الكاملة إلى أن يكونوا أقل حجما من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، بسبب أن هذه الكربوهيدرات قوية وتتطلب طاقة إضافية لهضمها. كما أنها تحتوي ألياف تساعد في تقليل السعرات الحرارية وكذلك تعمل على خفض الدهون.