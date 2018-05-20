بعد حلقتها مع رامز جلال... ياسمين صبري تنشر صورها في روسيا

وظهرت صبري في الحلقة الأولى من البرنامج، وقوبلت بعاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرخت ياسمين صبري بأعلى صوتها بعد رؤيتها لمشهد مطاردة دب شرس لشخص آخر.

💕 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on May 19, 2018 at 12:12pm PDT

وقامت الفنانة المصرية بضرب رامز جلال، بينما حاول تهدئتها، لكنها استمرت في ضربه.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من ردود الأفعال المستهجنة للحلقة الأولى من برنامج رامز جلال "رامز تحت الصفر".

صباح الياسمين 🌸 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on May 11, 2018 at 1:52am PDT

وكان العنوان الرئيسي لهجوم رواد مواقع التواصل على البرنامج ومقدمه، الألفاظ التي استخدمها في الحلقة الأولى التي عرضت أول أيام شهر رمضان.

واستضاف رامز جلال الفنانة المصرية ياسمين صبري في حلقته الأولى، ووصفها بكلمات اعتبرها البعض "خارجة" و"تحرش بالفنانة المصرية".