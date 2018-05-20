شركة مملوكة لولي العهد محمد بن سلمان تنتج "كنز الحطاب"

بثت محطة تلفاز طوكيو اليابانية، اليوم الأحد 20 مايو/ أيار، فيلما سعوديا بعنوان "كنز الخطاب".

وعرض للمرة الأولى فيلم رسوم متحركة بعنوان "كنز الحطاب"، أنتجته مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، وبرعاية بنك ميزوهو الياباني، حسب وكالة الأنباء السعودية.

و"كنز الحطاب" هو أول عمل متكامل يتم إنتاجه بالتعاون بين السعودية واليابان؛ وتم تحرير العمل على شكل حلقة تلفزيونية مدتها 22 دقيقة.

قصة #كنز_الحطاب العربية أول عمل سعودي ياباني مشترك من انتاج @manga_prd

عرض على تلفزيون #طوكيو بالاضافة إلى لقاء مع د. عصام بخاري @essambukhary حول مستقبل صناعة #الأنمي في #السعودية pic.twitter.com/euGTEiGUc6 — MVR صوت الـ #شباب (@MVRmedia) May 20, 2018

ويدور العمل الفني حول حكاية تراثية من الجزيرة العربية، ويندرج ضمن برامج وأنشطة شركة "مانجا" التابعة لمؤسسة مسك، والتى تنتج أعمالا لتعريف العالم بالثقافة المحلية السعودية.

للمرة الأولى في الإعلام الياباني، تبث محطة تلفاز طوكيو العريقة، اليوم حلقة الرسوم المتحركة "كنز الحطاب" التي أنتجتها الشركة السعودية مانجا التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك "،ويعد " كنز الحطاب" أول عمل رسوم متحركة متكامل يتم إنتاجه بالتعاون بين المملكة واليابان pic.twitter.com/XsN9NSTfwU — خالد الحسين (@khalidfahad77) May 20, 2018

وقال كبير المنتجين في تلفاز طوكيو كائي ياما، "سعداء بأن حلقة كنز الحطاب سيتم عرضها للمرة الأولى على شاشات التلفاز في اليابان، حتى قبل بثها في العالم العربي.. القصة ذات صبغة عالمية، وتذكرنا بالحكايات التراثية القديمة الرائعة من اليابان".

للمرة الأولى في الإعلام الياباني، تبث محطة تلفاز طوكيو العريقة، اليوم حلقة الرسوم المتحركة "كنز الحطاب" التي أنتجتها #الشركة_السعودية #مانجا التابعة لمؤسسة #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "#مسك". pic.twitter.com/e2pvx3w8S7 — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) May 20, 2018

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "مانجا" للإنتاج، عصام بخاري، أن "الشركة تسعى لإيصال الثقافة السعودية إلى العالم في صورة إبداعية تجذب الأجيال الصاعدة وتقدم لها رسائل هادفة بصناعة وإنتاج سعودي، وذلك بالتعاون مع كبرى دور الإنتاج العالمية".

ووقعت شركة "مانجا" عقدين مع شركة "توئي أنيميشن" اليابانية، لإنتاج مشترك لمسلسل متكامل، وكذلك فيلم سينمائي، بالرسوم المتحركة، لبثها فى العديد من دول العالم.