7 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان

يؤدي الصيام إلى استهلاك نسبة كبيرة من مخزون الجسم من السوائل، وينتج عن ذلك شعور بالعطش في نهار رمضان، ويزداد هذا الشعور مع ارتفاع درجة حرارة الجو.

ويقدم خبراء التغذية 7 نصائح يجب على الصائمين أن يفعلوها حتى لا يشعروا بالعطش في نهار رمضان، بحسب موقع بوابة "العين" الإماراتي.

© Sputnik . Maksim Blinov رجل دين سعودي يجيز الإفطار في رمضان لمواطني بعض الدول (فيديو)

وتعتمد نصائح الخبراء على تجنب بعض الأطعمة والمشروبات والحرص على أن تكون أنواع أخرى حاضرة خاصة في وجبات السحور في شهر رمضان

1- يجب عليك أن تتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة أملاح كبيرة، خاصة المخللات، والأطعمة التي تحتوي على البهارات الحارة، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم، الذي يجعلك تشعر بالعطش.

2- يؤدي تناول الحلويات في السحور بصورة كبيرة إلى زيادة الشعور بالعطش، ويزيد التأثير مع تناول المشروبات المدرة للبول مثل الشاي، الذي يؤدي إلى تخلص الجسم من نسبة كبيرة من السوائل في الساعات الأولى من اليوم.

3- يمكنك أن تتناول البطيخ خاصة في السحور، فهو يحتوي على نسبة ألياف كبيرة، ويساعد الجسم في مقاومة العطش على مدار اليوم، كما أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم مثل التمر، والموز، يخفف الشعور بالعطش، إضافة إلى تناول السلطات بأنواعها.

5- احرص على تناول كوب من اللبن فهو يساهم في إمداد الجسم بالطاقة ويحميك من العطش لفترات طويلة.

6- تجنب المشروبات الغازية لأن لها آثار سلبية على الجسم تحول دون قدرته على الاستفادة من السوائل التي يتم تناولها.

7- من أهم النصائح التي يقدمها الخبراء للصائمن هو أنهم يجب أن يتجنبوا تناول كمية كبيرة من الماء في السحور.