الأمير هاري وعروسه ميغان ماركل يؤجلان شهر عسلهما

وبعد أن قطع الزوجان عهود الارتباط في كنيسة سانت جورج بقصر وندسور، في حضور أفراد العائلة المالكة والمشاهير، وتحت أنظار ملايين المشاهدين في مختلف أرجاء العالم، أمضى هاري وميغان مساء السبت 19 مايو/أيار الجاري في حفل خاص مع الأصدقاء، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وسيعودان إلى منزلهما في قصر كنسيغتون، قبل أن يحضرا أول مناسبة لهما، بصفتهما "دوق ودوقة ساسكس"، وهو عيد الميلاد الـ 71 للأمير تشارلز.

ويمثل الحفل الذي سيقام في الهواء الطلق بداية الاحتفالات بعيد ميلاد تشارلز، الذي يحل في نوفمبر/تشرين الأول، ويجري فيه تكريمه لانتمائه للجيش ورعايته لجمعيات خيرية تدعمها الأسرة المالكة.

ولم يظهر العروسان صباح اليوم الأحد 20 مايو في الكنيسة، عندما توجهت الملكة لحضور القداس.

وحتى الآن، لم يعلن عن المكان التي سيقضي فيها العروسان شهر العسل، وتكهنت بعض وسائل الإعلام بأنهما سيذهبان إلى بوتسوانا على الأرجح لزيارة مخيم خاص، قضيا فيه بعض الوقت في أغسطس/آب من العام الماضي قبل بضعة أشهر من إعلان خطبتهما.

واشترى هاري ألماسة خاتم الخطبة من بوتسوانا، أكبر منتج للألماس في العالم.

وكان حفل زفاف الأمير هاري (33 عاما)، وهو السادس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا على ميغان ماركل (36 عاما)، وهي مطلقة وأمها أمريكية من أصل أفريقي حفلا لم تشهد العائلة المالكة مثله من قبل.