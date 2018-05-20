ثنائي المنتخب المصري ضحية رامز جلال (فيديو)

اختبر لاعبي المنتخب المصري الوطني لكرة القدم، سعد سمير ومحمود حسن "تريزيجيه"، أجواء البرد القاسية في روسيا، قبل انطلاق بطولة كأس العالم، من خلال الحلقة الرابعة من برنامج المقالب، "رامز تحت الصفر"، والتي أذيعت الأحد 20 مايو/أيار الجاري.

وفور أن نزع رامز جلال تنكره لشخصية إيزابيلا كوبر، والتي ظهر بها للمرة الأولى في الحلقة الرابعة، حتى اعتدى سعد الدين سمير وتريزيجه عليه بالضرب المبرح.

وأثار تلفظ ثنائي المنتخب المصري بالألفاظ غير لائقة، والتي تم التشويش عليها من قبل البرنامج، اعتراض عدد كبير من المتابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت من الموضوعات الأكثر رواجا.

حلقة سعد سمير وتريزيجه😂😂: تيييييت تيييييت تييييييييت تييييييييت تييييييييت تيييييت تييييييييت تيييييت تيييييت تييييييييت pic.twitter.com/WZpCvbrmlx — رَشـــــــِيدّيّ. (@rashedy_74) May 20, 2018

​وسخر رامز جلال في الحلقة، من تحدث سعد سمير باللغة الإنجليزية.

#رامز_تحت_الصفر | سخرية رهيبة من رامز جلال على إنجليزية سعد سمير الكوميدية pic.twitter.com/L6e53p5j8S — MBC مصر (@mbcmasr) May 20, 2018

​وعلق رامز جلال عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وبعد إذاعة الحلقة، أنه كان يعتقد أن تريزيجيه هو الذي سيظهر خوفا من المقلب وليس سعد سمير، ولكن اتضح له العكس.

قبل الحلقة كنت فاكر ان تريزيجيه هو اللى خواف، طلع سعد سمير هو اللى بيخاف 😀😀#رامز_تحت_الصفر pic.twitter.com/sVvP8Ou68y — Ramez Galal (@ramezgalal) May 20, 2018

وينطلق مونديال روسيا 2018 في 14 يونيو/ حزيران المقبل، وسيشارك فيه 4 منتخبت عربية، هي مصر والسعودية وتونس والمغرب.